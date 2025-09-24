Екологи б’ють на сполох: в Атлантиці з’явилася 'коричнева стрічка' довжиною в континент

У Атлантичному океані, між Африкою та Америкою, з’явилася величезна коричнева смуга, яку можна помітити навіть із космосу. Науковці вважають це явище серйозним попередженням для екосистеми.

Йдеться про масове розростання бурих водоростей Sargassum, площа якого вже перевищує 8 800 кілометрів океанічної поверхні. Це утворення отримало назву Великий Атлантичний пояс саргасуму (Great Atlantic Sargassum Belt).

За останнє десятиліття його розміри значно збільшилися, і за даними супутникового моніторингу у травні 2025 року загальна маса водоростей сягнула рекордних 37,5 мільйонів тонн. Раніше Sargassum обмежувався малопоживними водами Саргасового моря, тепер же вони активно поширюються тропічними водами Атлантики –від Західної Африки до Карибського басейну та Мексиканської затоки.

Дослідження, опубліковане в Communications Earth & Environment, частково пояснює це явище потужною кліматичною подією – Північноатлантичною осциляцією (NAO) 2010 року. Група під керівництвом океанографа Жюльєна Жуано з французького інституту IRD встановила, що зміни атмосферного тиску спричинили зсув океанічних течій, який перемістив саргасум зі звичних районів у тепліші води, багаті на поживні речовини, де водорості почали активно розмножуватися.

У відкритому океані саргасум не є шкідливим: він створює плавучі екосистеми, що слугують притулком для понад 100 видів морських тварин, включно з молодими черепахами, рибами та крабами. NOAA визнає його критично важливим середовищем існування. Проблеми виникають, коли водорості досягають берегової смуги.

На узбережжі саргасум починає гнити та виділяти токсичний сірководень, який може зашкодити диханню людей. Крім того, він завдає шкоди кораловим рифам, ускладнює рибальство та потребує мільйонних витрат на прибирання. У Флориді ще в 1991 році надмірне накопичення саргасуму навіть змусило зупинитися охолоджувальну систему атомної електростанції.

У 2025 році Великий пояс саргасуму спричинив значні проблеми на узбережжях Мексиканської затоки, Барбадосу, Гваделупи та Західної Африки. Пляжі були вкриті товстими шарами гниючих водоростей, що відлякувало туристів і викликало занепокоєння щодо здоров’я місцевого населення. У деяких районах науковці також зафіксували викиди метану, які можуть впливати на парниковий ефект, і це питання наразі активно вивчають.

Крім природних змін течій, розростанню саргасуму сприяють і антропогенні чинники – надходження азоту та фосфору зі сільського господарства, стічних вод і викидів у атмосферу. Між 1980 та 2020 роками концентрація азоту в тканинах водоростей зросла на 55%.

Великий вплив має також річка Амазонка: під час сезонних повеней вона приносить у океан поживні речовини, які потрапляють у Північну екваторіальну течію і поширюються на захід, фактично "підживлюючи" саргасум на тисячах кілометрів. За даними Harbor Branch Oceanographic Institute, у таких умовах біомаса водоростей може подвоюватися лише за 11 днів.

Хоча прямий зв’язок із глобальним потеплінням поки що остаточно не підтверджений, багато дослідників вважають, що подібні екстремальні осциляції можуть траплятися частіше зі зростанням температури. Якщо це справді так, коричнева смуга Атлантики може бути лише початком серйозних змін.

