Экологи бьют тревогу: в Атлантике появилась 'коричневая полоса' длиной в континент

В Атлантическом океане между Африкой и Америкой появилась огромная коричневая полоса, которую можно заметить даже из космоса. Ученые считают это явление серьезным предупреждением для экосистемы.

Речь идет о массовом разрастании бурых водорослей Sargassum, площадь которого уже превышает 8800 километров океанической поверхности. Это образование получило название Большой Атлантический пояс саргасума (Great Atlantic Sargassum Belt).

В последнее десятилетие его размеры значительно увеличились, и по данным спутникового мониторинга в мае 2025 года общая масса водорослей достигла рекордных 37,5 миллионов тонн. Ранее Sargassum ограничивался малопитательными водами Саргассова моря, теперь они активно распространяются по тропическим водам Атлантики – от Западной Африки до Карибского бассейна и Мексиканского залива.

Исследование, опубликованное в Communications Earth & Environment, частично объясняет это явление мощным климатическим событием – Североатлантической осцилляцией (NAO) 2010 года. Группа под руководством океанографа Жюльена Жуано из французского института IRD установила, что изменения атмосферного давления повлекли за собой смещение океанических течений, который переместил саргасум из привычных районов в более теплые воды, богатые питательными веществами, где водоросли начали активно размножаться.

В открытом океане саргасум не вреден: он создает плавучие экосистемы, служащие убежищем для более 100 видов морских животных, включая молодые черепахи, рыбы и крабы. NOAA признает его критически важной средой обитания. Проблемы возникают, когда водоросли достигают береговой полосы.

На побережье саргасум начинает гнить и выделять токсичный сероводород, который может повредить дыханию людей. Кроме того, он наносит ущерб коралловым рифам, усложняет рыболовство и требует миллионных затрат на уборку. Во Флориде еще в 1991 году чрезмерное накопление саргасума даже вынудило остановиться охлаждающую систему атомной электростанции.

В 2025 году Большой пояс саргасума вызвал значительные проблемы на побережьях Мексиканского залива, Барбадоса, Гваделупы и Западной Африки. Пляжи были покрыты толстыми слоями гниющих водорослей, что отпугивало туристов и вызвало беспокойство по поводу здоровья местного населения. В некоторых районах ученые также зафиксировали выбросы метана, которые могут влиять на парниковый эффект, и этот вопрос активно изучают.

Кроме естественных изменений течений, разрастанию саргасума способствуют и антропогенные факторы – поступление азота и фосфора из сельского хозяйства, сточных вод и выбросов в атмосферу. Между 1980 и 2020 годами концентрация азота в тканях водорослей выросла на 55%.

Большое влияние имеет также река Амазонка: во время сезонных наводнений она приносит в океан питательные вещества, которые попадают в Северное экваториальное течение и распространяются на запад, фактически подпитывая саргасум на тысячах километров. По данным Harbor Branch Oceanographic Institute, в таких условиях биомасса водорослей может удваиваться всего за 11 дней.

Хотя прямая связь с глобальным потеплением пока еще не подтверждена, многие исследователи считают, что подобные экстремальные осцилляции могут встречаться чаще с ростом температуры. Если это так, коричневая полоса Атлантики может быть только началом серьезных изменений.

