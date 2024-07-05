Давні люди навчилися малювати набагато раніше ніж вважалося досі: науковці знайшли докази (фото)

На скелях індонезійського острова Сулавесі археологи виявили найдавніший відомий наскальний малюнок, який розповідає історію. Цей витвір мистецтва, якому приголомшливий вік становить 51 200 років, кидає виклик нашому розумінню людської творчості та розвитку оповідного мистецтва.

Малюнок, що зображує трьох людиноподібних фігур, які взаємодіють з дикою свинею, є частиною більшої колекції зображень, знайдених у карстових печерах Південного Сулавесі, пише IFLScience.

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Вчені вважають, що ця "загадкова сцена" може представляти розповідь про полювання, що робить її найстарішим зразком оповідного мистецтва, про який коли-небудь повідомлялося.

"Це не просто зображення людей або тварин", - говорить професор Адам Брумм з Університету Гріффіта, один з авторів дослідження. "Це складна композиція, яка розповідає історію. Художник вміло розташував фігури та зобразив їхню взаємодію, щоб глядач міг уявити, що відбувається".

Найдавніший наскельний малюнок. Джерело: A A Oktaviana et al/Griffith University/Nature 2024

У дослідженні, що опубліковане в журналі Nature, зазначається, що цей винахід має велике значення для нашого розуміння людської еволюції. Він свідчить про те, що люди здатні до створення складних творів мистецтва та розповіді історій вже набагато раніше, ніж вважалося раніше.

До цього моменту найстарішим відомим образним печерним мистецтвом вважалися зображення з Іспанії, яким близько 40 000 років.

Вчені вважають, що острів був сприятливим середовищем для розвитку людської творчості завдяки своїм багатим ресурсам та ізольованому географічному розташуванню.

"Цілком ймовірно, що подібні твори мистецтва створювалися й в інших місцях світу в цей час або навіть раніше", - говорить професор Брумм. "Але докази або не збереглися, або ще не виявлені".

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