Древние люди научились рисовать гораздо раньше, чем считалось до сих пор: ученые нашли доказательства (фото)

На скалах индонезийского острова Сулавеси археологи обнаружили древнейший известный наскальный рисунок, рассказывающий историю. Это произведение искусства, которому потрясающий возраст составляет 51200 лет, бросает вызов нашему пониманию человеческого творчества и развитию повествовательного искусства.

Рисунок, изображающий трех человекообразных фигур, взаимодействующих с дикой свиньей, является частью большей коллекции изображений, найденных в карстовых пещерах Южного Сулавеси, пишет IFLScience.

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Ученые считают, что эта "загадочная сцена" может представлять рассказ об охоте, что делает ее самым старым образцом повествовательного искусства, о котором когда-либо сообщалось.

"Это не просто изображение людей или животных", – говорит профессор Адам Брумм из Университета Гриффита, один из авторов исследования. "Это сложная композиция, рассказывающая историю. Художник умело расположил фигуры и изобразил их взаимодействие, чтобы зритель мог представить, что происходит".

Самый древний наскальный рисунок. Источник: AA Oktaviana et al/Griffith University/Nature 2024

В исследовании, опубликованном в журнале Nature, отмечается, что настоящее изобретение имеет большое значение для нашего понимания человеческой эволюции. Он свидетельствует, что люди способны создать сложные произведения искусства и рассказы историй уже гораздо раньше, чем считалось ранее.

К этому моменту самым старым известным образным пещерным искусством считались изображения из Испании, которым около 40 000 лет.

Ученые считают, что остров был благоприятной средой для развития человеческого творчества благодаря богатым ресурсам и изолированному географическому расположению.

"Вполне вероятно, что подобные произведения искусства создавались и в других местах мира в это время или даже раньше", – говорит профессор Брумм. "Но доказательства либо не сохранились, либо еще не обнаружены".

Ранее мы рассказывали, что ученые обнаружили необычные остатки существа, которому более 500 млн лет.

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