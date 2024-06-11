''Дорогі та статусні'' речі часів СРСР: що вважалося розкішшю?

Друзі, сьогодні буде текст на цікаву тему — "дорогі та статусні" речі часів СРСР, які давно перестали бути такими, і зараз є скоріше показником низької культури тієї людини, яка їх ще використовує.

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Советская пропаганда все годы существования СССР восхваляла и возвеличивала образ аскета и нищеброда, приписывая городской бедноте и всяким там деклассированным элементам какие-то несуществующие достоинства — мол, бедный, но честный, живет в думах о благе народа и так далее. При этом обычные советские люди стремились жить совсем иначе — явив миру, так сказать, ярчайший образ того самого "потребительского общества", которое критиковала пропаганда. Почему так происходило — тема для отдельного исследования, а сегодня мы просто перечислим привычки а-ля "дорого-богато" родом из СССР.

1. Захламлять всю квартиру мебелью и коврами.

"Дорогая и богатая" квартира времён СССР была обязательно тесно заставлена мебелью и вещами — происходило это от того, что в то время "богатство" люди часто понимали как "обладание большим количеством вещей". И можно легко проследить, каким образом сформировалось такое мировоззрение — на работе людям платили зарплату, но хорошие вещи (например, качественная мебель) были дефицитом, и как только такой товар появлялся в продаже — его тут же старались заполучить за накопленные советские деньги (которые сами по себе воспринимались не такой уж ценностью в сравнении с вещами).

Как итог — "богатые" советские квартиры были под завязку набиты мебелью и предметами интерьера, купленными "по случаю". Типичный интерьер такой квартиры в 1960-70-е годы обязательно предполагал наличие большого количества картин, ваз, статуэток и всяких безделушек, а также нескольких сервантов, кучи кресел, стульев и прочего такого. Сюда же можно отнести и настенные ковры — их часто покупали просто "а чтоб было".

Такие квартиры остались и сейчас, почитайте репортаж о детях/внуках какого-нибудь советского деятеля, которые живут квартире своего отца/деда — и вы увидите те самые интерьеры, под завязку набитые кучей пыльных вещей. Сейчас этот стиль плавно перетёк в посмешище под названием "агрогламур".

2. Покупать ненужные, но "статусные" вещи.

Второй пункт плавно вытекает из первого, но имеет существенное отличие — если наличие целой кучи мебели ещё как-то можно понять, то наличие "статусных" вещей с практической точки зрения объяснить невозможно. К таким вещам относится всё, что никак не используется в повседневной жизни и имеет лишь одну цель — произвести впечатление на приходящих в квартиру гостей.

Очень статусной вещью было пианино — его часто покупали даже тогда, когда в семье никто не занимался музыкой, просто "для вида" — чтобы всем гостям было понятно, что в доме живут культурные люди. С этой же целью часто покупали книжные шкафы, которые сплошь заставляли какой-нибудь "Большой Советской Энциклопедией", которую никто не читал; единственной целью наличия в доме шкафа были понты и форс перед гостями — мол, "не хуже, чем у людей". Что интересно — такое поведение высмеивали даже в советских фильмах, например в фильме "Старый Новый год", где герой Вячеслава Невинного накупил в дом всякого ненужного хлама, вроде пианино и прочего подобного.

Сейчас подобное поведение характерно для бедных, но сильно озабоченных своим статусом людей — они влезают в невыгодный кредит и покупают какой-нибудь айфон, который могут через неделю по пьяни разбить или потерять. Итог — айфона нет, проценты по кредиту капают, "денег нет но вы держитесь".

3. Иметь личный автомобиль.

В СССР личный автомобиль был страшно дорогой и малодоступной вещью — для его покупки нужно было отстоять немалую "очередь," да ещё и заплатить колоссальные деньги — к примеру, жигули "двойка" стоили 7000 рублей, что было эквивалентно средней советской зарплате за 4-5 лет. Из за этого у многих, кто жил в СССР, сохранилось представление о том, что автомобиль это "не средство передвижения, а роскошь" — с тех пор каждый "совок", купивший автомобиль, садится за руль с видом короля и начинает посматривать в окно на прохожих как на недочеловеков — мол, путаетесь тут под ногами, мешаете проезжать статусным и важным людям, не видите что ли, богач едет?

На самом деле в современном благоустроенном городе автомобиль — не такая уж и нужная вещь. Лично я могу купить себе автомобиль хоть сегодня, но он мне просто не нужен — я живу в центре города с хорошей транспортной инфраструктурой, для нечастых поездок в отдаленные части города я заказываю такси, а для долгих городских прогулок у меня есть электровелосипед. Автомобиль мне добавил бы только проблем — нужно думать, где его хранить, как за ним ухаживать, заправлять его, тратить деньги на расходники и так далее.

В общем, если не хотите быть "совком" — подумайте, а нужен ли вам личный автомобиль?

4. Вставлять золотые зубы.

Это удивительно, но многие до сих пор считают, что наличие во рту золотых зубов — это показатель какого-то богатства, я сталкивался с таким мнением в российской провинции. На самом деле золотые зубы во рту стали признаком бедности ещё где-то в конце девяностых годов — "золотые" коронки стоят не слишком больших денег, намного дороже поставить имплант, который никак не будет отличаться от живого зуба.

Чисто эстетически золотые (либо из белого металла) зубы выглядят ужасно и говорят не о каком-то там "богатстве", а наоборот — о крайней нищете их носителя, "золотые зубы" сейчас продолжают ставить лишь в странах третьего мира, где нет нормальной стоматологии и нормальных материалов. Запомните — если не хотите выглядеть как бомж времён Перестройки — никогда не ставьте металлические зубы, это выглядит жутко.

5. Носить шубы и одежду из натурального меха.

"Признак мажора" родом из СССР — иметь одежду (шубу, дубленку) из натурального меха. В СССР такие вещи достать было трудно, стоили они дорого и однозначно говорили о "респектабельности" владельца. Сейчас, с появлением современных легких и удобных материалов шубы из натурального меха выглядят каким-то атавизмом, плюс весь "меховой" бизнес построен на страдании животных. Думаю, лет через 50 шуба будет выглядеть примерно такой же дикостью, как ожерелье из ушей на шее папуаса, но сейчас ещё очень многие продолжают их покупать — и это печально.

Если не хотите казаться совком — никогда не носите шубы, шапки, дубленки и прочее барахло. Сейчас в них вы будете выглядеть не "респектабельным джентльменом", а ереванским торговцем розами из 1991 года.

6. Ездить на отдых в Крым.

Ещё один показатель "совка" — мечтать поехать на отдых в Крым. Видимо, советская пропаганда а-ля "Крым — всесоюзная здравница" как-то передалась по наследству, и теперь некоторые даже молодые люди, почти не заставшие СССР, мечтают поехать на отдых в Крым, с советских лет такое путешествие считается "престижным и статусным". Отдыхать в Крыму — занятие достаточно нелепое, а сейчас там делать уж точно нечего.

Я наверное удивлю многих "фанатов Крыма", но слетать на отдых в Турцию или Грецию чартерным рейсом сейчас обойдется даже дешевле, чем отдых в Крыму, при этом вы получите несравненно более качественный сервис — вас никто не будет называть "бздыхами", приставать на пляже с креветками, мидиями и рапанами, а вечером вы не станете свидетелем пьяной драки двух красноспинных альфа-самцов из Сургута и невольным слушателем блатного шансона.

7. Устраивать домашние застолья.

Чисто советская привычка — накрывать дома по любому поводу и без повода стол-"поляну". Повышение на работе, Новый год, именины и прочее — для всего этого в СССР нужно было обязательно накрыть стол с алкоголем, салатами "крабовый", "оливье" и "мимоза", напиться, потом "вспоминать молодость" и горланить пьяные песни, мешая спать соседям.

Многие называют это "душевными посиделками", а я вижу в этом лишь признак нищеты и отсутствия нормальных объектов для культурного досуга. Часто "застолье" становилось запоминающимся событием лишь потому, что там можно было попробовать дорогие и дефицитные продукты, которые хозяева берегли "для особого случая". Кроме того, никто не задумывался, какой ценой организовывалось такое "застолье" — хозяйка квартиры (а зачастую, и её мама или подруги) целый день были вынуждены стоять у плиты, а потом ещё полдня убирать за гостями и мыть посуду. Пришедшие гости шумели допоздна, не давая спать соседям, курили на лестнице и прочее такое.

Сейчас существует множество кафе и ресторанов различной ценовой категории, и организовать там посиделки с компанией будет намного проще, а зачастую и дешевле. "Роскошным пиром" дома вы сейчас никого не удивите.

Вот такие показатели "богатой и статусной" советской жизни, которые сейчас выглядят нелепо, мне удалось найти. А вам характерно что-либо из списка? Чем можете его дополнить?