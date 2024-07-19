Десерт "Павлова": рецепт класичного смаколика
Кондитери Нової Зеландії та Австралії й досі сперечаються, на чиїй Батьківщині вперше приготували цей десерт.
Чим він такий особливий? Раджу приготувати, аби відчути смакову насолоду від повітряної текстури.
Інгредієнти:
• Білок — 3 шт,
• Сік лимону — 5 г,
• Цукор — 90 г,
• Цукрова пудра — 90 г,
• Крохмаль кукурудзяний — 5 г.
Курд:
• Сік лимону та апельсину — 90 г,
• Цукор — 125 г,
• Жовтки — 3 шт,
• Крохмаль — 5 г,
• Вершкове масло — 90 г,
• Цедра лимона та апельсина — 5 г.
Крем:
• Крем сир — 100 г,
• Вершки 33% — 150 г,
• Цукрова пудра — 40 г.
Приготування:
1. Білок змішати з лимонним соком та збивати стаціонарним міксером на середній швидкості протягом 20 хвилин, до утворення пишної маси.
2. До білків додати наступні інгредієнти: цукор, цукрову пудру та крохмаль. Продовжувати збивати до утворення глянцевої маси.
3. Викласти білки на пергамент, зробити заглиблення та випікати 3 години при 80°
4. Жовтки змішати з цукром, додати сік, цедру, крохмаль, перемішати та додавши вершкове масло, закрити на паровій бані. Потім вкрити плівкою в "контакт".
5. Крем сир, вершки та пудру обʼєднати в єдину масу.
6. На готовий десерт викласти крем, зверху курд та прикрасити ягодами.
Смакувати краще ложкою.