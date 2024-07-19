Десерт ''Павлова'': рецепт класичного смаколика

Кондитери Нової Зеландії та Австралії й досі сперечаються, на чиїй Батьківщині вперше приготували цей десерт.

Чим він такий особливий? Раджу приготувати, аби відчути смакову насолоду від повітряної текстури.

Інгредієнти:

• Білок — 3 шт,

• Сік лимону — 5 г,

• Цукор — 90 г,

• Цукрова пудра — 90 г,

• Крохмаль кукурудзяний — 5 г.

Курд:

• Сік лимону та апельсину — 90 г,

• Цукор — 125 г,

• Жовтки — 3 шт,

• Крохмаль — 5 г,

• Вершкове масло — 90 г,

• Цедра лимона та апельсина — 5 г.

Крем:

• Крем сир — 100 г,

• Вершки 33% — 150 г,

• Цукрова пудра — 40 г.

Приготування:

1. Білок змішати з лимонним соком та збивати стаціонарним міксером на середній швидкості протягом 20 хвилин, до утворення пишної маси.

2. До білків додати наступні інгредієнти: цукор, цукрову пудру та крохмаль. Продовжувати збивати до утворення глянцевої маси.

3. Викласти білки на пергамент, зробити заглиблення та випікати 3 години при 80°

4. Жовтки змішати з цукром, додати сік, цедру, крохмаль, перемішати та додавши вершкове масло, закрити на паровій бані. Потім вкрити плівкою в "контакт".

5. Крем сир, вершки та пудру обʼєднати в єдину масу.

6. На готовий десерт викласти крем, зверху курд та прикрасити ягодами.

Смакувати краще ложкою.