Гроші на путівки для дітей переселенців. Як працює програма "єОздоровлення" і хто може скористатись

Другий рік в Україні діє соціальна програма для дітей–переселенців, малозабеспечених та багатодітних родин – "єОздоровлення". Хто та як може отримати виплати у 5 прожиткових мінімумів на дитину, які заклади оздоровлення можна обирати та скільки разів на рік можна користуватися програмою – розповідає UaPortal.

Принцип роботи програми "єОздоровлення"

"Гроші ходять за дитиною" – так звучить принцип роботи програми "єОздоровлення". Важливо розуміти за якою системою працює програма та, які конкретні маленькі кроки потрібно зробити, щоб отримати можливість оздоровити дитину за кошти держави.

Є три обов’язкові пункти, які потрібні для успіху:

наявність відповідних документів, які засвідчують статус родини, як "малозабезпечена";

відкриття окремого спеціалізованого рахунку, на який буде поступати визначена сума;

розуміння, що оформлення потрібно починати заздалегідь.

Як повідомляють українські ЗМІ з посиланням на Міністерство соціальної політики України, взяти участь у програмі мають можливість:

діти з інвалідністю, сім’я яких має статус малозабезпеченої;

діти з малозабезпечених та багатодітних родин.

Скористатися послугою оздоровлення дитини можна один раз на рік. Сума, яка нараховується на спеціалізований рахунок на одну дитину складає 5 прожиткових мінімумів, що дорівнює 15 980 грн (діти від 6 до 18 років).

Безкотовний відпочинок для дітей можуть отримати родини з відповідним соціальним статусом. Джерело: Джерело: PeterPike/Pixabay

Хто може оформити програму "єОздоровлення"

Подати заявки на отримання безкоштовної путівки до санаторію по програмі "єОздоровлення" мають право:

батьки (опікуни) дитини, яка виховується в сім’ї зі статусом "малозабезпечена" та має інвалідність (здатна до самообслуговування) або проживає в багатодітній сім’ї;

батьки (опікуни) в яких зареєстровано місце проживання дитини на території Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Київської, Луганської, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей.

Спільна праця для оздоровлення українських дітей. Джерело: Джерело: Alexandra_Koch/Pixabay

Подання заявок та отримання коштів по програмі "єОздоровлення"

Чи маєте ви право на отримання соціального відпочинку для дитини можна перевірити не виходячи з дому. Для цього потрібно перейти за посиланням та заповнити відповідну анкету на сайті Міністерства соціальної політики України. Тако перевірити можливість надання послуги можна у додатку "Приват24".

Як тільки ви отримаєте письмову відповідь від Міністерства соціальної політики. або сповіщення у Приват24, приступайте до наступних кроків:

Скористайтеся зручним для вас відділенням ПриватБанку, щоб відкрити цільовий спеціалізований рахунок, на який будуть переказані кошти. Нарахування коштів відбувається у наступного місяці з моменту відкриття рахунку;

Зайдіть на сайт Державного реєстру та оберіть дитячий оздоровчий заклад, за своїми уподобаннями (місце розташування, спеціалізація, цінова політика, програма тощо). Вартість оздоровлення у кожному закладі різна та залежить від категорії та послуг, які включені до оздоровчого відпочинку.

Зв’яжіться з обраним закладом, скориставшись контактними даними, щоб підтвердити можливість надання такої послуги. Забронюйте путівку для дитини на зручний, або доступний термін.

Програма "єОздоровлення" вже перевірена та опрацьована на практиці. За 2023 рік за оздоровчими соціальними путівками змогли відпочити понад 2 000 дітей з малозабезпечених родин.

Раніше ми писали про работу безкоштовного відновлювального центру для дітей у Києві та музеї Києва, для сімейних вихідних. Цікаво разом з UaPortal.