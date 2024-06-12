В Киеве работает бесплатный центр восстановления детей в военное время: идеи для проведения выходных

Дети нуждаются в нашей поддержке, времени и зрелости в период войны. Сколько бы дел на выходные не было, найдите время поддержать своего ребенка, провести с ним несколько часов и восстановить его силы. Выбирайте интересные и полезные идеи из списка, чтобы переключиться на позитив, и научить своих детей радоваться жизни не смотря на обстоятельства. Это их и ваш спасательный жилет.

Место силы и восстановление для детей

Творчество спасает даже в самые трудные времена. Источник: Источник: cottonbro studio/Pexels

Развлечься, отдохнуть и восстановиться можно вместе с детьми возле Почтовой Площади в столице. В терапевтическом центре работают с детскими травмами, полученными из-за войны войны, или переезд, с помощью творчества, игры цветов и овладения новыми навыками и ремеслами. В программе "Места силы": киноклуб, актерское мастерство, дискуссионные часы, настольные игры и т.д. Интересно в центре не только детям, взрослых так же увлекают минуты покоя и гармонии. Такие занятия в выходной день будут отличной терапией для всех.

Посещение центра абсолютно бесплатно. Занятия проводятся для детей от 10 до 17 лет, расписание занятий и мастер-классов можно посмотреть на сайте.

Адрес клуба: г. Киев, ул. Игоревская 1/8.

Разделите с детьми их увлечения

Новейшие технологии с пользой для развития. Источник: https://wowpark.com.ua/

Нет, вне дома за приставкой. Хотя и такой вариант иногда лучше, чем ничего. В Киеве вы можете найти просто невероятные виртуальные локации, которые, кроме развлечения, дарят еще и развитие. Квест комнаты, центры настольных игр, или очень современный и обучающий WOW Park. На 1400 квадратах расположено много игровых зон, в каждой из которых нужно включить логику и знания, а в некоторых физически двигаться. Виртуальная реальность может и должна быть обучающей – это доказывает WOW Park в Киеве.

Развлекательные зоны на ВДНХ

Здесь каждый найдет интересное независимо от возраста. Источник: https://www.facebook.com/

Суперовая платформа каждый год удивляет чем-нибудь новеньким и интересным. От бассейна, освежающего летом, катка зимой, до зоопарка, парка качелей, подвесной дороги на разновозрастную категорию, релакс зоны и кучу вкусных локаций для детей и взрослых. Парой часов не обойдется, но эмоций просто сила сильная.

Животная терапия

Животные лечат, спасают и заслуживают нашей поддержки. Источник: Источник: Pixabay/Pexels

Это самый лучший и действенный вид терапии для детей. Особенно когда с животными можно близко контактировать, ласкать и играть. В столице вы можете посетить кошачье кафе (есть ограничения по возрасту детей), кафе с капибарами, осла ферму, несколько Зоопарков (Центральный, Зоопарк Лемур и ВДНХ), Океанариум, музей Медуз, страусиная ферма и уличная ферма. Конная ферма недалеко от Киева и Медоварня также станут отличными местами релакса и общения с живой природой. Контакты всех локаций можно найти в интернете и сделать шаг на встречу обновлению уже сейчас.

Спортивный досуг

Спорт дисциплинирует и приводит в порядок мысли. Источник: Источник: RDNE Stock project/Pexels

Зарядка на диване не числится. Столица располагает множеством парков со спортивными площадками и зонами для игры в волейбол, баскетбол, футбол, теннис. Спорт – это составляющая почти всех терапий в мире. Если не справляется разум, начните с тела. Долгая прогулка на свежем воздухе, бадминтон, спортивная шаговка, йога, бег, ролики, велосипеды – выберите спорт для всей семьи.

Одна удивительная локация на выходные

Врываемся в эту жизнь на полной скорости. Источник: Источник: Andrea Piacquadio/Pexels

Реально и достаточно эффективно. Прибавляем в жизнь немного положительной авантюры, на которую не нужно тратить много средств, но удовольствие можно получить море. Главное немного подготовиться заранее и составить маршрут. Лежа в пятницу без сил на диване и бездумно листая социальные сети, вспомните, что жизнь одна, а вы еще не весь Киев посмотрели. Введите в поиске "интересные локации Киева" или откройте UAPortal "путешествия" и выберите место о котором вы, может быть, и слышали, да еще никогда не были и составьте маршрут. Тогда уже в воскресенье с утра, дав себе в субботу совершить все дела, можно отправляться всем вместе на встречу приключениям и впечатлениям. Такая система научит вас и детей всегда планировать хорошие вещи и расширит кругозор.

Помним, что наши дети живут сейчас и мы тоже. Делаем все для победы и будущих поколений и здоровья вашей семьи в этом списке тоже большой вклад. Желаем интересных и ярких впечатлений в выходные без тревог.