Деньги на путевки для переселенцев. Как работает программа "Оздоровление" и кто может воспользоваться

Второй год в Украине действует социальная программа для детей–переселенцев, малообеспеченных и многодетных семей – "еОздоровление". Кто и как может получить выплаты в 5 прожиточных минимумов на ребенка, какие оздоровительные учреждения можно выбирать и сколько раз в год можно пользоваться программой – рассказывает UaPortal.

Принцип работы программы "еОздоровление"

"Деньги ходят за ребенком" – так звучит принцип работы программы "еОздоровление". Важно понимать, по какой системе работает программа и какие конкретные маленькие шаги нужно сделать, чтобы получить возможность оздоровить ребенка за средства государства.

Есть три обязательных пункта, которые нужны для успеха :

наличие соответствующих документов, удостоверяющих статус семьи, как "малообеспеченная";

открытие отдельного специализированного счета, на который будет поступать определенная сумма;

понимание, что оформление нужно начинать заранее.

Как сообщают украинские СМИ со ссылкой на Министерство социальной политики Украины, принять участие в программе могут :

дети с инвалидностью, семья которых имеет статус малоимущей;

дети из малообеспеченных и многодетных семей.

Воспользоваться услугой оздоровления ребенка можно раз в год. Сумма, которая начисляется на специализированный счет на одного ребенка, составляет 5 прожиточных минимумов, что равняется 15 980 грн (дети от 6 до 18 лет).

Бесплатный отдых для детей могут получить семьи с соответствующим социальным статусом. Источник: Источник: PeterPike/Pixabay

Кто может оформить программу "еОздоровление"

Подать заявки на получение бесплатной путевки в санаторий по программе оздоровления имеют право:

родители (опекуны) ребенка, который воспитывается в семье со статусом "малообеспеченная" и имеет инвалидность (способна к самообслуживанию) или проживает в многодетной семье;

родители (опекуны), у которых зарегистрировано место жительства ребенка на территории Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Луганской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областей.

Совместный труд для оздоровления украинских детей. Источник: Источник: Alexandra_Koch/Pixabay

Подача заявок и получение средств по программе "еОздоровление"

Имеете ли вы право на получение социального отдыха для ребенка, можно проверить не выходя из дома. Для этого необходимо перейти по ссылке и заполнить соответствующую анкету на сайте Министерства социальной политики Украины. Так проверить возможность предоставления услуги можно в приложении Приват24.

Как только вы получите письменный ответ от Министерства социальной политики. или уведомление в Приват24, приступайте к следующим шагам :

Воспользуйтесь удобным отделением ПриватБанка, чтобы открыть целевой специализированный счет, на который будут перечислены средства. Начисление средств производится в следующем месяце с момента открытия счета;

Зайдите на сайт Государственного реестра и выберите детское оздоровительное заведение по своим предпочтениям (место расположения, специализация, ценовая политика, программа и т.д.). Стоимость оздоровления в каждом заведении разная и зависит от категории и услуг, которые включены в оздоровительный отдых.

Свяжитесь с выбранным заведением, используя контактные данные, чтобы подтвердить возможность предоставления такой услуги. Забронируйте путевку для ребенка на удобный или доступный срок.

Программа "еОздоровлення" уже проверена и проработана на практике. За 2023 год по оздоровительным социальным путевкам смогли отдохнуть более 2 000 детей из малообеспеченных семей.

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