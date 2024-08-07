Щоб стати щасливими, треба припинити робити ці речі: поради психологів

Людина у пошуках щастя часто зосереджується на неважливих речах. Тому, як показують дослідження, не менш важливо розуміти, від чого варто відмовитися.

Психологи та експерти з особистісного розвитку у коментарі New Trader U пояснили, що існує кілька звичок та установок, які можуть заважати нам досягти щастя. Експерти виокремили дев'ять речей, яким варто почати говорити "ні", якщо ви хочете жити по-справжньому щасливим життям.

1. Надмірні зобов'язання

Надмірні зобов'язання – це вірний шлях до вигорання і хронічного стресу. Коли ви берете на себе занадто багато завдань і обов'язків, ви розпорошуєте себе і втрачаєте з поля зору те, що має найбільше значення. Встановлення меж і вміння сказати "ні", коли це необхідно, може допомогти вам відновити контроль над своїм часом і енергією, дозволивши зосередитися на людях і заняттях, які приносять вам справжнє щастя.

Вас також зацікавить: З такими краще не водитися: психологи назвали 9 ознак "токсичних людей"

2. Постійне порівняння

В епоху соціальних мереж легко потрапити в пастку порівняння себе з іншими. Однак це постійне порівняння може призвести до відчуття невідповідності та незадоволеності, що підірве вашу самооцінку. Замість того, щоб порівнювати себе з іншими, зосередьтеся на своєму зростанні та святкуйте свої досягнення. Пам'ятайте, що шлях кожного відрізняється, і ваша подорож теж є цінною.

3. Негативне самонавіювання

Те, як ви розмовляєте з собою, може мати глибокий вплив на ваше психічне здоров'я і благополуччя. Негативне самонавіювання може саботувати ваше щастя і заважати вам повністю розкрити свій потенціал. Розпізнавання і боротьба з цими негативними думками може розвинути більш позитивний і співчутливий внутрішній діалог. Практикуйте стверджувати і ставитися до себе з добротою, з якою ви ставитеся до хорошого друга.

4. Тримання образ

Тримати образи – це все одно, що нести важку ношу, яка тягне вас вниз емоційно і ментально. З іншого боку, було доведено, що прощення покращує психічне здоров'я і підвищує рівень щастя. Відпустити минулі образи не означає потурати діям інших, а радше звільнитися від тягаря образи. Вирішивши пробачити, ви створюєте простір для чогось кращого у своєму житті.

5. Життя минулим чи майбутнім

Легко зациклитися на минулому або турбуватися про майбутнє, але такий спосіб мислення може завадити вам повною мірою відчути радість теперішнього моменту. Практики усвідомленості, такі як медитація, можуть допомогти вам залишатися в моменті і цінувати красу і багатство життя тут і зараз. Навчившись бути присутнім у теперішньому моменті, ви відкриєте для себе глибше почуття задоволення і вдячності.

6. Нехтування турботою про себе

У метушні повсякденного життя легко нехтувати турботою про себе. Однак ігнорування своїх фізичних та емоційних потреб може призвести до виснаження та вигорання. Надання пріоритету заходам, які поповнюють вашу енергію та сприяють вашому благополуччю, таким як регулярні фізичні вправи, повноцінний сон та хобі, може значно підвищити рівень вашого щастя. Пам'ятайте, що турбота про себе не є егоїстичною, навпаки, вона необхідна для того, щоб жити радісним і повноцінним життям.

7. Уникнення складних розмов

Уникати складних розмов може здатися легко, але це може створити невирішену напругу і стрес у ваших стосунках. Розв'язувати проблеми треба прямо і конструктивно, так ви можете покращити свої зв'язки з іншими людьми і сприяти більш радісному життю. Вивчення практичних навичок спілкування, таких як активне слухання та впевнене висловлення своїх потреб, може допомогти вам вести складні розмови з витонченістю та емпатією.

8. Надмірний час, проведений перед екраном гаджетів

У сучасну цифрову епоху легко потрапити у пастку гаджетів і соціальних мереж. Однак надмірне перебування в онлайні може призвести до відчуття ізоляції та тривоги. Обмеження часу, проведеного перед екраном, і надання пріоритету спілкуванню віч-на-віч може покращити ваш настрій і налагодити глибші, значущі зв'язки з іншими людьми. Беріть участь у заходах, які сприяють спілкуванню в реальному житті, наприклад, приєднайтеся до клубу, станьте волонтером або просто посидьте з другом за кавою.

9. Перфекціонізм

Прагнення до досконалості може здаватися гідним захоплення, але воно може заважати вашому щастю і призводити до хронічного стресу. Перфекціонізм часто виникає через страх невдачі або потребу контролю, але життя за своєю суттю безладне і непередбачуване. Прийнявши, що помилки і недосконалості є природною частиною людського досвіду, ви можете навчитися знаходити радість у подорожі, а не зациклюватися на пункті призначення. Практикуйте мислення зростання, де виклики розглядаються як можливості для навчання та розвитку, і святкуйте свій прогрес на цьому шляху.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, якщо стосунки зайшли в глухий кут.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!