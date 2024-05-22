Що посадити біля помідорів, щоб отримати багатий врожай

Досвідчені городники знають, що сусідство рослин на грядках може значно впливати на їх ріст, розвиток та врожайність. Деякі культури сприятливо впливають одна на одну, інші ж, навпаки, можуть гальмувати або навіть пригнічувати ріст.

На сайті "Апостроф" розповіли про те, які рослини стануть найкращими сусідами для томатів, щоб ви могли отримати багатий та смачний урожай. Дотримуючись цих простих порад, ви зможете створити на своїй грядці сприятливі умови для томатів, що гарантує вам багатий та смачний врожай.

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1. М'ята

Багато садівників вірять, що м'ята покращує смак томатів. Її аромат відлякує деяких шкідників, наприклад, тлю.

2. Базилік

Базилік не лише робить томати ароматнішими, але й відлякує комарів та плодових мух. До того ж, кущі томатів, що ростуть поруч з базиліком, зазвичай дають більші плоди.

3. Огірочник

Ця рослина стане справжнім захисником для ваших томатів від томатного рогатого хробака.

Однак, майте на увазі, що огіркова трава дуже швидко розростається, тому їй потрібна простора грядка.

Також, вона дуже приваблює бджіл, що може бути незручним.

4. Часник

Часник – це природний інсектицид, який відлякує від томатів червоних павутинних кліщів.

Він також має протигрибкові властивості, що допомагає зберегти ґрунт здоровим.

5. Салат

Салат та томати чудово доповнюють один одного.

Кущі томатів захищають салат від палючого сонця, а салат, в свою чергу, допомагає зберегти вологість та оптимальну температуру ґрунту навколо томатів.

6. Цибуля

Цибуля не лише покращує смак томатів, але й робить плоди більшими.

Сусідство цибулі та томатів дозволяє зменшити потребу у добривах.

Окрім того, цибуля відлякує попелицю, яка шкодить томатам.

7. Петрушка

Садівники стверджують, що петрушка прискорює ріст томатів, а плоди робить великими та соковитими.

8. Перець

Як гострий, так і болгарський перець допоможуть покращити врожай томатів.

Ці рослини не шкодять одна одній і можуть стати чудовим доповненням на вашій грядці.

9. Календула

Календула – це не лише красива квітка, але й корисна рослина, яка допоможе вам у боротьбі з томатними шкідниками.

Рогаті черв'яки та білокрилки не переносять календулу.

10. Шавлія

Щоб відлякати чорних блішок та павутинних кліщів від томатів, посадіть поруч з ними шавлію.

Її аромат відлякує багатьох шкідників.

Пам'ятайте:

Не саджайте томати поруч з картоплею, фенхелем, ккропом та капустою.

Дотримуйтесь правил сівозміни, щоб не виснажувати ґрунт.

Своєчасно видаляйте бур'яни, адже вони не лише забирають поживні речовини з ґрунту, але й можуть стати розсадником хвороб та шкідників.

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