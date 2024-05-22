Что посадить у помидоров, чтобы получить богатый урожай
Опытные огородники знают, что соседство растений на грядках может оказывать значительное влияние на их рост, развитие и урожайность. Некоторые культуры благоприятно влияют друг на друга, а другие, наоборот, могут тормозить или даже подавлять рост.
На сайте "Апостроф" рассказали о том, какие растения станут лучшими соседями для томатов, чтобы вы могли получить богатый и вкусный урожай. Следуя этим простым советам, вы сможете создать на своей грядке благоприятные условия для помидоров, что гарантирует вам богатый и вкусный урожай.
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1. Мята
Многие садоводы верят, что мята улучшает вкус томатов. Ее аромат отпугивает некоторых вредителей, например тлю.
2. Базилик
Базилик не только делает томаты более ароматными, но и отпугивает комаров и плодовых мух. К тому же, кусты томатов, растущие рядом с базиликом, обычно дают большие плоды.
3. Огурчик
Это растение станет настоящим защитником для ваших томатов от томатного рогатого червя.
Однако, имейте в виду, что огуречная трава быстро разрастается, поэтому ей нужна просторная грядка.
Также она очень привлекает пчел, что может быть неудобным.
4. Чеснок
Чеснок – это природный инсектицид, отпугивающий от томатов красных паутинных клещей.
Он также обладает противогрибковыми свойствами, что помогает сохранить почву здоровой.
5. Салат
Салат и томаты отлично дополняют друг друга.
Кусты томатов защищают салат от палящего солнца, а салат, в свою очередь, помогает сохранить влажность и оптимальную температуру почвы вокруг томатов.
6. Лук
Лук не только улучшает вкус томатов, но и делает плоды больше.
Соседство лука и томатов позволяет снизить потребность в удобрениях.
Кроме того, лук отпугивает тлю, которая вредит томатам.
7. Петрушка
Садоводы утверждают, что петрушка ускоряет рост томатов, а плоды делает большими и сочными.
8. Перец
Как острый, так и болгарский перец помогут улучшить урожай томатов.
Эти растения не вредят друг другу и могут стать отличным дополнением на вашей грядке.
9. Календула
Календула – это не только красивый цветок, но и полезное растение, которое поможет вам в борьбе с томатными вредителями.
Рогатые черви и белокрылки не переносят календулу.
10. Шалфей
Чтобы отпугнуть черных блошек и паутинных клещей от томатов, посадите рядом с ними шалфей.
Ее аромат отпугивает многих вредителей.
Помните:
- Не сажайте томаты рядом с картофелем, фенхелем, укропом и капустой.
- Соблюдайте правила севооборота, чтобы не истощать почву.
- Своевременно удаляйте сорняки, ведь они не только забирают питательные вещества из почвы, но могут стать рассадником болезней и вредителей.
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