Чіабата в домашніх умовах: зможе приготувати кожен
Друзі, цей хлібчик зможе приготувати кожен, навіть в домашніх умовах. Прості та доступні продукти, а смачно як… мммм…
Готуйте із задоволенням! Смачно, просто та швидко.
Тісто для чіабатти:
3 г свіжих пресованих дріжджів
400 г борошна
5 г солі (1 ч.л. без гірки)
320 мл води
15 мл олії
+ борошно для підпилки
Змішати воду, дріжджі, олію в мисці.
Додати просіяне борошно з сіллю і перемішати тісто до однорідної консистенції.
Накрити миску рушником і залишити на 10 годин при кімнатній температурі.
Потім викласти тісто на пергамент, присипаний борошном. Зверху теж посипати борошна.
Сформувати з тіста прямокутник і розрізати його на дві частини.
Накрити рушником та залишити на 20 хвилин.
Розігріти духовку до 240С разом із деком.
Перекласти чіабатти на пергамент на розігріте деко і випікати 18-25 хв.
За п’ять хвилин до готовності перевернути чіабатту вгору дном, щоб і низ був із хрусткою скоринкою.
Запечений часник:
2 головки часнику
Олія
Чебрець
Кріп, петрушка
Сіль
Почистити часник, зубочки залити олією, додати кілька гілочок чебрецю і запекти, в духовці 180С, 25-30 хвилин.
Запечений часник розім’яти, додати нарізану зелень, сіль.
Розрізати вздовж чіабатту, підсушити в духовці до золотисто-коричневого кольору при 190С.
Змастити пастою з часнику і запекти в духовці (2-3 хвилини при 220С).