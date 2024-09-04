Чіабата в домашніх умовах: зможе приготувати кожен

Друзі, цей хлібчик зможе приготувати кожен, навіть в домашніх умовах. Прості та доступні продукти, а смачно як… мммм…

Готуйте із задоволенням! Смачно, просто та швидко.

Тісто для чіабатти:

3 г свіжих пресованих дріжджів

400 г борошна

5 г солі (1 ч.л. без гірки)

320 мл води

15 мл олії

+ борошно для підпилки

Змішати воду, дріжджі, олію в мисці.

Додати просіяне борошно з сіллю і перемішати тісто до однорідної консистенції.

Накрити миску рушником і залишити на 10 годин при кімнатній температурі.

Потім викласти тісто на пергамент, присипаний борошном. Зверху теж посипати борошна.

Сформувати з тіста прямокутник і розрізати його на дві частини.

Накрити рушником та залишити на 20 хвилин.

Розігріти духовку до 240С разом із деком.

Перекласти чіабатти на пергамент на розігріте деко і випікати 18-25 хв.

За п’ять хвилин до готовності перевернути чіабатту вгору дном, щоб і низ був із хрусткою скоринкою.

Запечений часник:

2 головки часнику

Олія

Чебрець

Кріп, петрушка

Сіль

Почистити часник, зубочки залити олією, додати кілька гілочок чебрецю і запекти, в духовці 180С, 25-30 хвилин.

Запечений часник розім’яти, додати нарізану зелень, сіль.

Розрізати вздовж чіабатту, підсушити в духовці до золотисто-коричневого кольору при 190С.

Змастити пастою з часнику і запекти в духовці (2-3 хвилини при 220С).