Чиабата в домашних условиях: сможет приготовить каждый
Друзья, этот хлебчик сможет приготовить каждый даже в домашних условиях. Простые и доступные продукты, а вкусно как… мммм…
Готовьте с удовольствием! Вкусно, просто и быстро.
Тесто для чиабатты:
3 г свежих прессованных дрожжей
400 г муки
5 г соли (1 ч.л. без горки)
320 мл воды
15 мл масла
+ мука для подпилки
Смешать воду, дрожжи, растительное масло в миске.
Добавить просеянную муку с солью и перемешать тесто до однородной смеси.
Накрыть миску полотенцем и бросить на 10 часов при комнатной температуре.
Затем выложить тесто на пергамент, присыпанный мукой. Сверху тоже посыпать муки.
Сформировать из теста прямоугольник и разрезать его на две части.
Накрыть полотенцем и оставить на 20 минут.
Разогреть духовку до 240С вместе с противнем.
Переложить чиабатту на пергамент на разогретый противень и выпекать 18-25 мин.
За пять минут до готовности перевернуть чиабатту вверх дном, чтобы и низ был с хрустящей корочкой.
Запеченный чеснок:
2 головки чеснока
Масло
Тимьян
Укроп, петрушка
Соль
Почистить чеснок, зубочки залить растительным маслом, добавить несколько веточек тимьяна и запечь, в духовке 180С, 25-30 минут.
Запеченный чеснок размять, добавить нарезанную зелень, соль.
Разрезать вдоль чиабатта, подсушить в духовке до золотисто-коричневого цвета при 190С.
Смазать пастой из чеснока и запечь в духовке (2-3 минуты при 220С).