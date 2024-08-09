Чого бояться чоловіки у стосунках і як поводитися жінці, щоб не посилювати його страхи

Існує думка, що якщо жінка зустріне справжнього чоловіка, то його нічого не зупинить на шляху до завоювання її серця. Він повинен мати витримку, впевненість і силу духу, які, однак, не завадять йому одного разу кардинально змінити свою поведінку. Коли чоловік раптово охолоне або зовсім зникає, жінка часто запитує, що вона зробила не так.

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Дело в том, что мужчины, так же как и прекрасный пол, испытывают некие опасения, которые не всегда можно понять и объяснить логически. Мы расскажем, чего боятся мужчины и как вести себя женщине, чтобы не усугублять его страхи.

Чего мужчины боятся в отношениях: ТОП-5 страхов

Мужские страхи мешают вступить в серьёзные отношения, вызывают проблемы в постели, ухудшают общение в паре и оттягивают момент свадьбы. Кроме этого, они могут стать причиной разрыва отношений, в которых вроде бы всё хорошо, но мужчина почему-то чувствует себя некомфортно. Женщинам важно знать причину этих страхов и понимать, как на них реагировать, чтобы сохранить союз.

Чего боятся мужчины в отношениях больше всего:

Быть отвергнутым и униженным. Не удовлетворить женщину. Что в нём разочаруются. Потерять свободу. Измены со стороны женщины.

Быть отвергнутым и униженным

Мальчики, которые в своём детстве чаще слышали замечания, нежели похвалу, в зрелом возрасте просто панически боятся быть отвергнутыми и непонятыми. Не так страшно получить отказ, как быть высмеянным. Причём этот страх не зависит от успешности и статуса мужчины. Он может иметь не один бизнес и с лёгкостью проводить переговоры. Но боязнь быть непринятым женщиной, к которой он подошёл познакомиться настолько сильно угнетает, что ему проще отсиживаться в стороне и выжидать подходящего момента.

Мужчине важно понимать, что его не отвергнут и не высмеют. И даже если ему откажут, то не в грубой форме. Для женщины важно принять, что момент знакомства для мужчины так же волнителен, а её холодность и неприступность может осадить мужчину, даже если она ему очень симпатична.

Не удовлетворить женщину

Если близость намечается в первый раз, и мужчина не знает, какие ласки заводят женщину, какую позу она любит — он может сильно волноваться по этому поводу. Но даже с постоянной партнёршей мужчине важно доказать, что он способен доставить ей удовольствие. Страх оказаться несексуальным и нежеланным является очень сильным. И часто, чтобы избежать казусов в постели, мужчина пытается всеми силами показать свою страсть. А если дама не так бурно проявляет свои эмоции, не говорит о своих ощущениях, её реакция неочевидна — этот страх еще больше разрастается. Если подобные ситуации имеют постоянный характер — это приводит к нарушениям в сексуальной жизни партнёров и даже к разрыву отношений.

Немаловажным страхом мужчин в отношениях является мысль о неожиданной беременности партнёрши.

Этот факт может быть и приятным, но мужчина предпочитает сам решать, когда он готов к рождению детей. Семья и дети — серьёзный шаг и новые обязанности, к которым нужно заранее подготовиться. Боязнь, что мужчина не сможет обеспечить новоиспечённую семью, также может помешать ему расслабиться и получать удовольствие в постели, отчего женщина может подумать, что она для него несексуальна.

Со стороны женщины важно проявлять терпение, ласку и внимание. Обсуждать свои сексуальные предпочтения и незамедлительно, в конструктивной форме, говорить о том, что не устраивает. А если он хорош в постели — нужно обязательно ему об этом говорить и не скупиться на комплименты. Что касается вопросов продолжения рода и создания семьи, то лучше сразу узнать о планах партнёра, и если вы оба пока не планируете обзавестись потомством — обсудите и выберите приемлемые методы контрацепции.

Что в нём разочаруются

Не оправдать ожиданий женщины — то, чего боятся мужчины в отношениях как на первом свидании, так и спустя несколько лет супружеской жизни. Речь пойдёт о тех обязанностях мужчины, которые возникают после успешного знакомства. Он боится, что не сможет обеспечить женщину, дать ей достойный уровень жизни. Он боится, что в нём разочаруются, что он не дотянет до статуса женщины, которая ему нравится. И вполне может пропасть после нескольких свиданий, потому что считает себя не в состоянии удовлетворить женские запросы.

Мужчина понимает, что деньги помогут ему обеспечить семью, детей, безопасность, досуг, гибкий образ жизни и уверенность в будущем. И если он боится потерять стабильный заработок, а запросы его дамы только с каждым днём растут — страх не справиться с главной мужской ролью кормильца и защитника потихоньку разрушает его изнутри.

Важно показывать мужчине, что его ценность состоит не только в материальном обеспечении, а во многом зависит от личностных качеств и взглядов на жизнь. Женская поддержка и забота, готовность шаг за шагом двигаться вместе делают мужчину смелее и успешнее, нежели упрёки и недовольства.

Потерять свободу

Страх потерять свободу не связан напрямую с желанием овладеть как можно большим количеством женщин. Но мужчина хочет иметь выбор и сам решать, как ему распоряжаться своим временем, деньгами и другими ресурсами. Для мужчин недопустимо, когда женщина начинает контролировать, диктовать условия, указывать, что делать, и поучать его. Запреты и ограничения также вызывают обратную реакцию и ещё больше усиливают дистанцию между партнёрами.

Если женщина даёт выбор мужчине самому решать, что и как делать, и доверяет ему, то лишает его страх оснований и закладывает мощный фундамент для развития таких отношений.

Измены со стороны женщины

Особенно сильно развита боязнь измены у мужчины, который сталкивался с женским адюльтером. И он может переносить этот страх на все последующие отношения, проявляя ревность, излишнюю подозрительность и контроль. К тому же, конкуренция — движимая сила сильного пола, и если кто-нибудь оказывается успешнее его, да ещё и в постели — это очень сильно унижает мужское эго. Наряду с внутренним опустошением мужчина нередко испытывает еще и ощущение, что окружающие его осуждают. Он чувствует потерю контроля над ситуацией, над отношениями и своей жизнью в целом. Страдает его авторитет и репутация — те вещи, которые мужчины ценят дороже денег.

Женщине важно постоянно показывать своё отношение к мужчине, говорить о его сильных сторонах и ценности их отношений. Лучше не обсуждать за его спиной проблемы в паре, которые могут оскорбить его самоуважение. Подкрепляйте самооценку комплиментами, признаниями в любви, откровенными разговорами.

Как вы видите, мужские страхи в отношениях не так уж и беспочвенны. Цените и уважайте мужчину рядом с вами, дарите заботу и тепло — так вы искорените его опасения и сомнения. А также помните, что откровенный диалог — единственный верный шаг выявить и предупредить первые звоночки разногласий и проблем в паре.