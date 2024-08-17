Будете краще спати: замість заспокійливого висадіть в горщики ці рослини

Кімнатні рослини у спальні можуть значно покращити якість вашого сну. Хоча це не найпоширеніша порада, рослини можуть впливати на сон двома основними способами: через приємний аромат, що сприяє релаксації, та очищення повітря, яке підвищує рівень кисню, що позитивно впливає на загальний стан здоров'я.

Фахівці з Woolroom поділилися порадами, як рослини сприяють кращому засинанню та мають релаксуючу властивість.

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Однією з найвідоміших рослин, що допомагає засинанню, є лаванда. Її запах не лише приносить естетичне задоволення, але й, як довели наукові дослідження, сприяє кращому сну. Дослідження, проведене в Університеті Саутгемптона, показало, що учасники, які спали у кімнаті з ароматом лаванди, оцінили якість свого сну на 20% краще.

Ще одним чудовим вибором є жасмин. Дослідження Університету Західної Вірджинії виявило, що люди, які спали в кімнаті з запахом жасмину, спали спокійніше та навіть показували кращі результати в тестах на розумові функції після пробудження.

Гарденія, з її заспокійливим ароматом, також може стати вашим союзником у боротьбі з безсонням. Ця рослина має природні заспокійливі властивості, що допоможуть вам швидше заснути і забезпечать приємний аромат у спальні.

Рослини, що очищають повітря

Крім ароматів, деякі рослини сприяють кращому сну завдяки здатності очищувати повітря. Наприклад, рослина-павук здатна видаляти шкідливі хімічні речовини, такі як формальдегід і бензол, що допомагає вам прокидатися свіжим і відпочилим.

Зміїна рослина, відома також як тещин язик, не тільки очищає повітря від токсинів, але й перетворює вуглекислий газ на кисень вночі. Це сприяє насиченню мозку киснем, що покращує якість сну.

Мирна лілія – ще одна рослина, рекомендована NASA для очищення повітря. Вона розщеплює шкідливі гази, такі як формальдегід і бензол, під час сну, забезпечуючи чисте повітря у вашій спальні.

Інтеграція цих рослин у вашу спальню може допомогти вам покращити якість сну, забезпечуючи спокійніший та здоровіший відпочинок.

Раніше команда UAportal розповідала про шість рослин, які мають бути на вашій кухні. Вони очищають повітря та усувають аромати.

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