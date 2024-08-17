Будете лучше спать: вместо успокоительного высадите в горшки эти растения

Комнатные растения в спальне могут существенно улучшить качество вашего сна. Хотя это не самый распространенный совет, растения могут влиять на сон двумя основными способами: из-за приятного аромата, способствующего релаксации, и очистки воздуха, повышающего уровень кислорода, что положительно влияет на общее состояние здоровья.

Специалисты по Woolroom поделились советами, как растения способствуют лучшему засыпанию и обладают релаксирующим свойством.

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Одним из самых известных растений, помогающим засыпанию, является лаванда. Ее запах не только доставляет эстетическое удовольствие, но и, как доказали научные исследования, способствует лучшему сну. Исследование, проведенное в Университете Саутгемптона, показало, что спавшие в комнате с ароматом лаванды участники оценили качество своего сна на 20% лучше.

Еще одним отличным выбором является жасмин. Исследование Университета Западной Вирджинии показало, что люди, которые спали в комнате с запахом жасмина, спали спокойнее и даже показывали лучшие результаты в тестах на умственные функции после пробуждения.

Гардения с ее успокаивающим ароматом также может стать вашим союзником в борьбе с бессонницей. Это растение обладает естественными успокаивающими свойствами, которые помогут вам быстрее заснуть и обеспечат приятный аромат в спальне.

Растения, очищающие воздух

Кроме ароматов, некоторые растения способствуют лучшему сну благодаря способности очищать воздух. К примеру, растение-паук способно удалять вредные химические вещества, такие как формальдегид и бензол, помогающий вам просыпаться свежим и отдохнувшим.

Змеиное растение, известное также как тещин язык, не только очищает воздух от токсинов, но и превращает углекислый газ в кислород ночью. Это способствует насыщению мозга кислородом, что улучшает качество сна.

Мирная лилия – еще одно растение, рекомендованное NASA для очищения воздуха. Она расщепляет вредные газы, такие как формальдегид и бензол, во время сна, обеспечивая чистый воздух в вашей спальне.

Интеграция этих растений в вашу спальню может помочь вам улучшить качество сна, обеспечивая более спокойный и здоровый отдых.

Ранее команда UAportal рассказывала о шести растениях, которые должны быть на вашей кухне. Они очищают воздух и устраняют ароматы.

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