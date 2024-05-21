Сяятиме, як нова: методи очищення раковини з нержавійки

Нержавійка - це безперечний лідер серед матеріалів для кухонних мийок. Вона ефектно виглядає, не іржавіє та проста у догляді.

Проте, експерти радять уникати абразивних засобів для чищення таких мийок, адже вони можуть залишити подряпини. OBOZ.UA поділиться з вами секретами, як очистити раковину з нержавіючої сталі без шкоди для її поверхні, використовуючи лише натуральні засоби.

Харчова сода:

Змішайте харчову соду з водою до утворення пасти. Нанесіть пасту на поверхню мийки та обережно потріть її м'якою губкою або мікрофіброю. Залиште пасту на 10-15 хвилин, щоб вона розм'якшила плями, якщо вони сильні. Змийте пасту та протріть мийку насухо.

Оцет:

Змішайте в рівних частинах білий оцет та фільтровану воду. Перелийте розчин у пульверизатор та розпорошіть його на поверхню мийки. Залиште оцет на 5-10 хвилин, щоб він роз'їв вапняний наліт. Протріть мийку вологою тканиною, щоб видалити бруд та відновити блиск.

Лимон та сіль:

Розріжте лимон навпіл і посипте його зріз сіллю (краще використовувати екстра-сіль, адже її кристали мають сферичну форму, яка не дряпає поверхню). Легенько потріть зрізом лимона забруднені ділянки мийки. Кислота лимона допоможе розчинити бруд, а сіль забезпечить ефективне очищення. Промийте мийку та витріть її насухо м'якою тканиною.

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Газована вода:

Наповніть пульверизатор газованою водою без цукру. Обприскайте мийку газованою водою. Промийте мийку чистою водою. Кислоти та бульбашки вуглекислого газу в газованій воді допоможуть очистити вапняний наліт та інші забруднення.

Спирт:

Приготуйте розчин з рівних частин медичного або ізопропілового спирту та води. Перелийте розчин у пульверизатор та розпорошіть його на мийку. Залиште розчин на кілька хвилин. Протріть мийку серветкою з мікрофібри. Цей метод не лише очистить мийку, але й продезінфікує її.

Бонус:

Після використання мийте мийку тим же засобом для посуду, яким ви миєте посуд. Навіть піна, що залишиться на губці, добре впорається з забрудненнями та не залишить подряпин, якщо ви не будете використовувати жорстку сторону губки.

Пам'ятайте, що регулярне чищення мийки з нержавіючої сталі допоможе їй довше зберігати свій блиск та красу.

Важливо: не використовуйте для чищення мийки з нержавіючої сталі жорсткі щітки, металеві мочалки та агресивні хімічні засоби, адже вони можуть пошкодити її поверхню.

Нагадаємо, ми вже писали, як легко прочистити раковину підручними засобами.

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