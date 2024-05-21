Будет сиять как новая: методы очистки раковины из нержавейки.

Нержавейка – это несомненный лидер среди материалов для кухонных моек. Она эффектно смотрится, не ржавеет и проста в уходе.

Однако эксперты советуют избегать абразивных средств для чистки таких моек, ведь они могут оставить царапины. OBOZ.UA поделится с вами секретами, как очистить раковину из нержавеющей стали без ущерба для ее поверхности, используя только натуральные средства.

Пищевая сода:

Смешайте пищевую соду с водой до образования пасты. Нанесите пасту на поверхность мойки и осторожно потрите мягкой губкой или микрофиброй. Оставьте пасту на 10-15 минут, чтобы она размягчила пятна, если они сильны. Смойте пасту и протрите мойку досуха.

Уксус:

Смешайте в равных частях белый уксус и отфильтрованную воду. Перелейте раствор в пульверизатор и распылите его на поверхность мойки. Оставьте уксус на 5-10 минут, чтобы он разъел известковый налет. Протрите мойку влажной тканью, чтобы удалить грязь и восстановить блеск.

Лимон и соль:

Разрежьте лимон пополам и посыпьте его срез солью (лучше использовать экстра-соль, ведь ее кристаллы имеют сферическую форму, не царапающую поверхность). Легко потрите срезом лимона загрязненные участки мойки. Кислота лимона поможет растворить грязь, а соль обеспечит эффективную очистку. Промойте мойку и протрите ее досуха мягкой тканью.

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Газированная вода:

Наполните пульверизатор газировкой без сахара. Опрыскивайте мойку газировкой. Промойте чистку чистой водой. Кислоты и пузырьки углекислого газа в газировке помогут очистить известковый налет и другие загрязнения.

Спирт:

Приготовьте раствор из равных частей медицинского или изопропилового спирта и воды. Перелейте раствор в пульверизатор и распылите его на мойку. Оставьте раствор на несколько минут. Протрите мойку салфеткой из микрофибры. Этот метод не только очистит мойку, но продезинфицирует ее.

Бонус:

После использования мойте мойку тем же средством для посуды, которым вы моете посуду. Даже оставшаяся на губке пена хорошо справится с загрязнениями и не оставит царапин, если вы не будете использовать жесткую сторону губки.

Помните, что регулярная чистка мойки из нержавеющей стали поможет ей дольше сохранять свой блеск и красоту.

Важно: не используйте для чистки мойки из нержавеющей стали жесткие щетки, металлические мочалки и агрессивные химические средства, так как они могут повредить ее поверхность.

Напомним, мы уже писали, как легко прочистить раковину подручными средствами.

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