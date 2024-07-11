Буде 42 градуси: синоптики попередили про пекельну спеку та сказали, коли нарешті похолодає

Потужна спека в Україні не збирається поступатися прохолоді. Синоптики прогнозують її посилення аж до 42 градусів.

Український гідрометеорологічний центр повідомляє, що 12 липня суха та спекотна погода прогнозується у більшості областей. Уночі очікується 20-25°, вдень – 35-39°.

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"На Одещині, Миколаївщині та Херсонщині місцями надзвичайна спека 40-41°. У західних областях мінлива хмарність, без опадів, лише на Закарпатті, Прикарпатті та Волині вдень місцями короткочасний дощ, гроза", – повідомили синоптики.

Карта погоди в Україні. Джерело: Укргідрометцентр у facebook.com

Синоптикиня Наталка Діденко прогнозує, що у п'ятницю, 12 липня, подекуди спека посилиться до 42 градусів. З її словами, у південній частині України очікується від 37 до 42 градусів. У більшості областей від 35 до 40 градусів.

Коли спека спаде?

"Потужний антициклон стоїть вперто і блокує результативні візити атлантичної чи будь-якої іншої вологи та свіжості на територію Україну. Але все так не буде... Обережно прогнозую - поступове послаблення спеки очікується аж 20-го липня", – додала Діденко.

Нагадаємо, смертельна спека може знищити п'ять регіонів на планеті.

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