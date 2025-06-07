Багатство з минулого: в стіні української святині натрапили на скарб першого олігарха

Наприкінці XIX століття під час звичайного ремонту старої будівлі робітники займалися розбиранням давніх стін, навіть не підозрюючи, що стануть учасниками неймовірної історичної знахідки. Фатальний випадок змінив усе –усередині кам’яної кладки вони натрапили на майстерно приховану нішу.

Те, що було всередині, приголомшило всіх. У схованці лежали дерев’яна бочка та чотири металеві казани, повністю заповнені золотими й срібними монетами, а також медалями, повідомляє 2+2. Загальна вага знайденого скарбу вражає: близько 36 кг золота і понад 300 кг срібла.

"Це надзвичайно великий скарб", – з емоцією розповідає художник-реставратор і мистецтвознавець Микола Бендюк, один із провідних дослідників родини Острозьких.

Читайте також: Святе відкриття: археологи в Ізраїлі виявили місце, де Ісус перетворив воду на вино (фото)

Як з’ясувалося, скарб був прихований не просто так. За часів царювання Петра I, коли російська влада видавала накази про грабунок українських монастирів, ченці вирішили врятувати цінності, заховавши їх. Тож ця знахідка –не випадкова схованка, а свідчення свідомої спроби зберегти культурну й духовну спадщину.

Серед численних монет та медалей особливу увагу привертає один унікальний артефакт – золота медаль, що належала князю Василю-Костянтину Острозькому. Як пояснив Юрій Пшеничний, керівник відділу історії Державного історико-культурного заповідника в Дубні, ця медаль була передана як дар Києво-Печерській лаврі та зберігалася в Успенському соборі.

Раніше ми розповідали, що археологи виявили в Ізраїлі каблучку віком 2300 років.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!