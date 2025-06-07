Богатство из прошлого: в стене украинской святыни наткнулись на сокровище первого олигарха

В конце XIX века во время обычного ремонта старого здания рабочие занимались разборкой старинных стен, даже не подозревая, что станут участниками невероятной исторической находки. Роковой случай изменил все – внутри каменной кладки они наткнулись на искусно скрытую нишу.

То, что было внутри, ошеломило всех. В тайнике лежали деревянная бочка и четыре металлических котла, полностью заполненные золотыми и серебряными монетами, а также медалями, сообщает 2+2. Общий вес найденного клада впечатляет: около 36 кг золота и более 300 кг серебра.

"Это очень большое сокровище", – с эмоцией рассказывает художник-реставратор и искусствовед Николай Бендюк, один из ведущих исследователей семьи Острожских.

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Как выяснилось, клад был скрыт не просто так. Во времена царствования Петра I, когда российские власти издавали приказы о грабеже украинских монастырей, монахи решили спасти ценности, спрятав их. Так что эта находка – не случайный тайник, а свидетельство сознательной попытки сохранить культурное и духовное наследие.

Среди многочисленных монет и медалей особое внимание привлекает один уникальный артефакт – золотая медаль, принадлежавшая князю Василию-Константину Острожскому. Как пояснил Юрий Пшеничный, руководитель отдела истории Государственного историко-культурного заповедника в Дубне, эта медаль была передана в дар Киево-Печерской лавре и хранилась в Успенском соборе.

Ранее мы рассказывали, что археологи обнаружили в Израиле кольцо в возрасте 2300 лет.

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