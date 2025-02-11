Біологи розкрили унікальну особливість птахів ківі з Нової Зеландії

Птах ківі, який є ендеміком Нової Зеландії, вирізняється унікальними особливостями: він не вміє літати, має ніздрі на кінчику дзьоба та відкладає яйця величезного розміру. Ківі ведуть нічний спосіб життя, що робить їхні зустрічі з людьми рідкісними.

До того ж їхня чисельність поступово зменшується. Проте завдяки зусиллям екологів тривають активні заходи щодо збереження цього виду. Про нього розповідає Discover wildlife.

Назва "ківі" походить від характерного пронизливого крику самців, що нагадує "кі-ві, кі-ві". Ці звуки вони використовують, щоб привернути увагу самок. Натомість самки видають дзвінкіші звуки.

Ківі мають грушоподібну форму тіла та розміри, порівнянні з куркою. Найбільший вид – великий плямистий ківі – сягає 45 см у висоту та важить до 2,2 кг (самці). Самки трохи більші: близько 50 см заввишки та до 3 кг ваги.

У природі зустрічається п’ять видів ківі:

великий плямистий,

окаріто,

бурий,

південний коричневий,

маленький плямистий.

Завдяки зусиллям природоохоронців кількість маленьких плямистих та окаріто збільшується. Водночас популяції великих плямистих і південних коричневих ківі швидко скорочуються, тоді як чисельність бурого залишається стабільною.

За даними благодійної організації Save the Kiwi, у світі залишилося близько 68 000 особин. Популяція зменшується через хижаків (горностаїв, тхорів, собак, котів) та втрату природного середовища.

Невеликі ізольовані популяції також мають нижчу генетичну різноманітність, що робить їх вразливими до хвороб і пожеж.

За даними Департаменту охорони природи Нової Зеландії, найбільшу небезпеку для пташенят становлять горностаї, а для дорослих особин – собаки. Тхори та коти також полюють на ківі.

Пташенята залишаються вразливими, доки не досягнуть ваги приблизно 1 кг, після чого стають здатними захищатися.

Ківі населяють ліси, чагарники, сільськогосподарські угіддя, піщані дюни та мангрові зарості. Вдень вони ховаються в норах, дуплах дерев або під густою рослинністю, а вночі виходять на пошуки їжі.

З настанням темряви ківі вирушають на пошуки їжі, споживаючи дрібних безхребетних, опале листя та фрукти. Незважаючи на дуже маленькі очі, птах орієнтується у темряві завдяки надзвичайно чутливому нюху. Він єдиний птах у світі, що має зовнішні ніздрі на кінчику дзьоба.

Ківі ходять майже безшумно завдяки м’ясистим подушечкам на лапах. Вони постукують дзьобом по землі, занурюючи його в ґрунт у пошуках дощових черв’яків і личинок. Також використовують лапи для розгрібання землі та добування їжі.

Залицяння ківі виглядає незвично: самець слідує за самкою, видаючи характерний звук і торкаючись її дзьобом. Якщо самка не зацікавлена, вона тікає, якщо ж зацікавлена – пара може спаровуватися три і більше разів за ніч.

Сезон розмноження триває з червня по березень, коли є вдосталь їжі. Ківі зазвичай утворюють моногамні пари, а самка відкладає одне яйце в нору. Інкубація триває від 70 до 80 днів.

Пташеня вилуплюється із залишковим жовтковим мішком, який забезпечує його харчування протягом перших 10 днів. Після цього воно починає самостійно шукати їжу.

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Яйця ківі непропорційно великі відносно розміру тіла птаха. У Книзі рекордів Гіннеса зазначено, що південний коричневий ківі відкладає найбільші яйця відносно своєї маси. Наприклад, самка вагою 1,7 кг знесла яйце масою 406 г, що становить майже 25% її ваги.

Попри значний прогрес у збереженні цих птахів, їхня чисельність у Новій Зеландії продовжує зменшуватися. План відновлення популяції на 2018–2028 роки передбачає збільшення чисельності ківі до 100 000. Стратегія включає охорону природного середовища, контроль за хижаками та програми розведення.

Нагадаємо, вчені зафільмували істоту, яка живе на Землі ще з часів динозаврів.

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