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Биологи раскрыли уникальную особенность птиц киви из Новой Зеландии.

Цихоцкая Мария

Биологи раскрыли уникальную особенность птиц киви из Новой Зеландии.
Биологи раскрыли уникальную особенность птиц киви из Новой Зеландии.

Птица киви, являющаяся эндемиком Новой Зеландии, отличается уникальными особенностями: она не умеет летать, имеет ноздри на кончике клюва и откладывает яйца огромного размера. Киви ведут ночной образ жизни, что делает их встречи с людьми редкими.

К тому же, их численность постепенно уменьшается. Однако благодаря усилиям экологов идут активные меры по сохранению этого вида. О нем рассказывает Discover wildlife.

Название "киви" происходит от характерного пронзительного крика самцов, напоминающего "ки-ви, ки-ви". Эти звуки они используют, чтобы привлечь самок. Самки же издают более звонкие звуки.

Киви имеют грушевидную форму тела и размеры по сравнению с курицей. Наибольший вид – большой пятнистый киви – достигает 45 см в высоту и весит до 2,2 кг (самцы). Самки немного больше: около 50 см высотой и до 3 кг веса.

В природе встречается пять видов киви:

  • большой пятнистый,
  • окарыто,
  • бурый,
  • южный коричневый,
  • маленький пятнистый.

Благодаря усилиям природоохранников количество маленьких пятнистых и аккарито увеличивается. В то же время, популяции крупных пятнистых и южных коричневых киви быстро сокращаются, тогда как численность бурого остается стабильной.

По данным благотворительной организации Save the Kiwi, в мире осталось около 68 тысяч особей. Популяция уменьшается из-за хищников (горностаев, хорьков, собак, кошек) и потери природной среды.

Небольшие изолированные популяции также имеют более низкое генетическое разнообразие, что делает их уязвимыми к болезням и пожарам.

По данным Департамента охраны природы Новой Зеландии, наибольшую опасность для птенцов представляют горностаи, а для взрослых особей – собаки. Хореки и кошки также охотятся на киви.

Птенцы остаются уязвимыми, пока не достигнут веса примерно 1 кг, после чего становятся способными защищаться.

Киви населяют леса, кустарники, сельскохозяйственные угодья, песчаные дюны и мангровые заросли. Днем они прячутся в норах, дуплах деревьев или под густой растительностью, а ночью выходят на поиски пищи.

С наступлением темноты киви отправляются на поиски пищи, потребляя мелких беспозвоночных, опавших листьев и фруктов. Несмотря на очень маленькие глаза, птица ориентируется в темноте благодаря чувствительному обонянию. Он единственная птица в мире, имеющая внешние ноздри на кончике клюва.

Киви ходят почти бесшумно благодаря мясистым подушечкам на лапах. Они постукивают клювом по земле, погружая его в почву в поисках дождевых червей и личинок. Также используются лапы для разгребания земли и добывания пищи.

Ухаживание киви выглядит необычно: самец следует за самкой, издавая характерный звук и касаясь ее клювом. Если самка не заинтересована, она убегает, если заинтересована – пара может спариваться три и более раз за ночь.

Сезон размножения длится с июня по март, когда есть достаточно пищи. Киви обычно образуют моногамные пары, а самка откладывает одно яйцо в нору. Инкубация длится от 70 до 80 дней.

Птенец вылупляется с остаточным желточным мешком, который обеспечивает его питание в течение первых 10 дней. После этого оно начинает самостоятельно искать еду.

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Яйца киви непропорционально велики относительно размера тела птицы. В Книге рекордов Гиннеса отмечено, что южный коричневый киви откладывает самые большие яйца относительно своей массы. К примеру, самка весом 1,7 кг снесла яйцо массой 406 г, что составляет почти 25% ее веса.

Несмотря на значительный прогресс в сохранении этих птиц, их численность в Новой Зеландии продолжает уменьшаться. План восстановления популяции на 2018-2028 годы предусматривает увеличение численности киви до 100 000. Стратегия включает охрану природной среды, контроль за хищниками и программы разведения.

Напомним, ученые запечатлели существо, живущее на Земле еще со времен динозавров.

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