Безалкогольні напої: кому варто бути обережним

Як продемонструвало минулорічне дослідження Київського міжнародного інституту соціології, частка дорослих українців, споживаючих алкоголь, наближається до 80%. Лише 13,7% дорослих респондентів, молодших за 30 років, не вживають алкогольні напої.

Вочевидь, пандемія та повномосштабне вторгнення не поліпшили ситуацію з проблемним споживанням алкоголю. Разом з тим, багато хто шукає альтернативу у безалкогольних напоях. Наскільки ця альтернатива може бути прийнятним виходом?

У світі виробництво і маркетинг безалкогольних спиртних напоїв є сектором алкогольного ринку, який демонструє найшвидший розвиток. Так, у США продажі безалкогольного пива, вина та лікерів з 2022 по 2023 роки зросли на 32%, тоді як загальні продажі алкоголю зросли лише на 1%.

Це, ймовірно, пов’язано зі збільшенням обізнаності про шкоду алкоголю для здоров’я та зростанням інтересу до тверезості та поміркованості. Однією з основних причин споживання таких напоїв люди називають бажання уникнути негативного впливу алкоголю, зокрема похмілля.

ЯК КЛАСИФІКУЄТЬСЯ НАПІЙ БЕЗ АЛКОГОЛЮ

Безалкогольний напій (Б/А) повинен містити менш як 0,5% алкоголю за об’ємом (ABV - Alcohol by Volume, показник міцності спиртних напоїв). Щоб видалити алкоголь зі своєї продукції, компанії використовують такі методи, як фільтрація або дистиляція. Нові технології змінюють процес бродіння, тому цукор у напої не перетворюється на алкоголь. Інші напої, які продаються як альтернативи алкоголю, не намагаються імітувати пиво, вино чи лікер і виготовляються із соку або рослинних компонентів.

Основним шкідливим інгредієнтом алкогольних напоїв, який пошкоджує печінку та сприяє розвитку раку, є власне алкоголь. Тому, як тільки його майже повністю видаляють, ризики для здоров’я, пов’язані зі споживанням спиртного, практично зникають.

Дуже невелика кількість алкоголю у напої, ймовірно, не має значного впливу на здоров’я. Хоча все залежить від кількості таких напоїв. Для того, щоб отримати таку дозу алкоголю, як у двох пляшках звичайного пива об’ємом 0,33 л потрібно випити 20 банок пива з вмістом алкоголю 0,5%.

КОМУ ВАРТО БУТИ ОБЕРЕЖНИМИ І З Б/А НАПОЯМИ

Навіть напій із вмістом алкоголю менш як 0,5% в деяких випадках може спричиняти проблеми. Для людей із розладом вживання алкоголю його заміна безалкогольним пивом, вином чи лікером може допомогти скоротити вживання алкоголю або повністю припинити його. Однак ці напої також можуть стати тригером для рецидиву. Адже вони схожі на смак і здатні активізувати бажання випити спиртного.

Що стосується вагітних жінок, то немає безпечної кількості або типу вживання алкоголю під час вагітності.

Людям з іншими захворюваннями, на які алкоголь може негативно вплинути, наприклад із захворюваннями печінки, експерти рекомендують спершу запитати у лікаря, чи можна вживати безалкогольні альтернативи спиртних напоїв.

Альтернативи алкоголю, виготовлені із соку чи рослин, не викликають занепокоєння щодо вмісту алкоголю, але вони можуть мати у складі інші проблемні інгредієнти, тому важливо уважно читати етикетки. Наприклад, деякі напої містять канабідіол (CBD) і тетрагідроканабінол (THC), або ашваганду, що пов’язують із пошкодженням печінки та які можуть бути шкідливими під час вагітності.

ЧИ КОРИСНІ ДЛЯ ЗДОРОВ’Я

Якщо замінювати бодай частину алкогольних спиртних напоїв їх альтернативами, це вже корисно для здоров’я. Адже обмеження споживання алкоголю зумовлює позитивні наслідки. Наприклад, один з провідних закордонних брендів безалкогольного пива пропонує куштувати свій продукт замість звичайного пива у будні дні без наслідків наступного дня.

Експерти підкреслюють, що немає жодних доказів шкоди від споживання безалкогольних альтернатив спиртних напоїв. Однак, так само дотепер не отримані докази і щодо їхнього позитивного впливу на здоров’я.