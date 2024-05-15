Без солі та оцту: найпростіший метод природного знищення бур’янів розкрили садівники

Бур'яни є головним болем всіх садівників, що піклуються про свої рослини. Ці шкідники забирають з ґрунту поживні речовини та вологу, заважають садовим культурам розвивати кореневу систему.

Видання Express опитало досвідчених садівників про їхні методи боротьби з бур'янами й ось що вони порадили.

Мелісса Джей Вілл каже, що ділиться порадами, заснованими на "наукових фактах, а не на фольклорі".

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Зокрема, вона звернула увагу на такі поширені "народні методи" проти бур'янів, як оцет, сіль і харчова сода. Експертка зауважила, що ці засоби зазвичай нищать лише листя бур’янів.

"Вони не шкодять корінню рослини, тому докучливі бур’яни завжди відростають знову", – сказала вона. А з приводу оцту, то, за її словами, цей засіб токсичний для рослин та нищитиме не лише бур'яни, а зашкодить усім садовим культурам.

Саморобний засіб для знищення бур'янів

Мелісса Джей Вілл використовує метод пропарювання бур'янів та видалення їхніх залишків. За допомогою відпарювача ви зможете зруйнувати коріння небажаних у вашому саду рослин. Цей метод доволі ефективний проти пирія.

"Домашня пароочисна машина пропонує простий спосіб знищити їх з корінням без шкідливих хімікатів. Це найкраще робити на невеликих ділянках, наприклад на тротуарах, під’їздах, внутрішніх двориках, цегляній або кам’яній кладці. Це популярний засіб для знищення бур’янів серед фермерів, які займаються органічним виробництвом", – сказала експертка.

Пропарювати та висмикувати бур’яни краще після дощу, тоді ґрунт буде вологим і пухким, що полегшить висмикування коріння.

Після видалення бур’янів вона радить використати полімерний пісок, аби заповнити ним прогалини в місцях, де росли бур'яни. Це також допоможе уповільнити або запобігти росту бур’янів у майбутньому.

Нагадаємо, раніше UAportal розповідав, як проста газета допоможе винищити бур'яни раз і назавжди.

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