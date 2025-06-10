Безслідно зникли 6000 років тому: на території Південної Америки виявили сліди загадкової популяції перших людей

Перші мешканці Південної Америки, як виявили вчені, належали до раніше невідомої групи мисливців і збирачів. Ця загадкова популяція зникла безслідно, залишивши науковцям чимало питань.

Дослідники з’ясували, що близько 6000 років тому група людей перейшла суходільний міст між Центральною Америкою та північною частиною сучасної Колумбії. Вони оселилися на плато Богота, зокрема в районі Чекуа, але не мають генетичного зв’язку з пізнішими південноамериканськими культурами, які існували за останні дві тисячі років. Про це пише IFLScience.

Як зазначила співавторка дослідження Андреа Касас-Варгас, повне зникнення генетичних слідів настільки ранньої популяції — явище надзвичайне, особливо для Південної Америки.

Під час аналізу ДНК 21 давньої людини, яка жила на території Чекуа в період від 6000 до 500 років тому, науковці виявили генетичний профіль, що вказує на походження від південної гілки корінного населення Америки. Саме ці люди, ймовірно, першими потрапили на континент із півночі.

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Втім, генетичний код цього населення зникає приблизно 2000 років тому й більше не з’являється ні в пізніших древніх зразках, ні серед сучасних корінних народів. На думку вчених, така раптова зміна може свідчити про повне витіснення або заміну населення в районі Боготи.

Причини цього зникнення наразі залишаються незрозумілими. Проте дослідники зауважили, що цей період збігається з появою нового типу кераміки, відомого як ерреранський комплекс, який з’явився близько трьох тисяч років тому. Це може вказувати на хвилю міграції, яка принесла нову культуру та, ймовірно, нове населення.

Додаткові дослідження підтверджують гіпотезу, що поширення землеробства та гончарства на території Південної Америки стало можливим не через культурний обмін, а внаслідок значних переселень, які й витіснили первісних мешканців.

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