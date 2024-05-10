Білий наліт на шоколаді: чи безпечно це для споживання

Багато хто може здивуватися, побачивши білі плями на улюбленому шоколаді. Це викликає питання про те, чи безпечно вживати такий продукт і чи впливає цей наліт на смак шоколаду.

Що ж стосується псування шоколаду, то чи може білий наліт бути індикатором такого процесу? UAportal знайшов неочікувану відповідь.

Загальновідомо, що деякі харчові продукти вважаються нескінченно стійкими до псування. Мед часто наводять як приклад, але чи можна сказати те саме про шоколад? Насправді, шоколад може псуватися, тому важливо слідкувати за датою його придатності.

Читайте також: Як перевірити натуральність шоколаду

Те, що іноді називають "фат блюм" або "цукровий наліт" на шоколаді, насправді є нормальним явищем. Воно виникає через певні фізичні процеси всередині шоколаду і не є ознакою його псування.

Тож, якщо ви знайшли на поверхні свого шоколаду подібні сліди, не поспішайте обурюватися на виробника. Це може бути доказом високої якості шоколаду, адже штучні трансжири, на відміну від натурального какао-масла, такої реакції не викликають.

Раніше ми розповідали, як зрозуміти, що шоколад прострочений та чи можна його їсти.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!