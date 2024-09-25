Ароматна курка в рукаві: рецепт

Ділюсь неймовірно смачним рецептом ароматної та соковитої курочки в рукаві.

Інгредієнти для маринаду:

• Вода — 4 чашки;

• Соєвий соус — ⅓ чашки;

• Сіль — 6 ч.л;

• Цукор — 3 ч.л;

• Аніс — 2 зірочки;

• Гвоздика — 3 зірочки;

• Лавровий лист — 3 шт;

• Спрайт або ананасовий сік — 1 чашка;

• Курка ціла — 1 шт;

Суміш спецій:

• Олія — ¼ чашки;

• Паприка — 0.5 ч.л;

• Суха цибуля — 0.5 ч.л;

• Сухий часник — 0.5 ч.л;

• Суміш спецій — 0.5 ч.л.

Глазур:

• Мед — 2 ч. л;

• Соєвий соус — 1 ч.л;

• Суміш спеції — 1 ч.л.

P.S.: для тих, у кого алергія на мед, можете замінити його на таку ж кількість коричневого цукру. Буде так само смачно, але водночас безпечно.

Приготування:

1. Змішуємо інгредієнти для маринаду.

2 Маринуємо курку і залишаємо її на 2-3 години.

3. Просушуємо рушничками.

4. Змішуємо спеції для суміші.

5. Натираємо курку спеціями.

6. Перекладаємо в рукав та запікаємо до золотистого кольору при температурі 160° 50 хвилин.

7. Розкриваємо рукав по шву та змащуємо глазурʼю.

8. Відправляємо в духовку допікатися при температурі 220° на 10 хвилин.

Зберігайте, експериментуйте, додавайте в рукав овочі та готуйте із задоволенням.