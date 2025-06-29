Археологи виявили у Англії виявили римське шкіряне взуття віком 2000 років (фото)

Під час розкопок на території давньоримського форту Магна на півночі Англії археологи виявили добре збережене шкіряне взуття, одне з яких особливо вразило вчених. Британська команда дослідників знайшла засипану траншею, яка близько 2000 років тому слугувала оборонним ровом навколо форту.

Римляни зробили його вузьким, але глибоким, що створювало значні труднощі для нападників. Через невелику ширину рову вороги могли недооцінити його глибину і, потрапивши туди, втрачали взуття, що ускладнювало подальшу боротьбу. Про це пише Express.

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Спочатку археологи очікували знайти в рові уламки кераміки, але були здивовані, виявивши три майже цілі сандалі віком близько двох тисяч років. Особливо вражали розміри одного з них — 32 см, що свідчить про те, що його власник міг мати зріст близько 190 см, що було справжньою рідкістю для того часу.

Сам факт, що взуття залишилося у рові і було засипане, забезпечив його відмінне збереження протягом двох тисячоліть. Це дало археологам унікальну можливість детально вивчити, як виготовляли взуття в давнину.

Старший археолог проєкту Рейчел Фрейм зазначила, що знахідка викликала захоплення у всіх учасників експедиції. Вона розповіла, що для формування підошви використовували кілька шарів шкіри, які з’єднувалися щипцями, швами та цвяхами, а також зміцнювали зовнішню частину для більшої зносостійкості — особливість, притаманна багатьом моделям римського взуття.

Раніше ми розповідали, що археологи виявили в Ізраїлі каблучку віком 2300 років.

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