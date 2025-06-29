Археологи обнаружили в Англии обнаружили римскую кожаную обувь в возрасте 2000 лет (фото)

Во время раскопок на территории древнеримского форта Магна на севере Англии археологи обнаружили хорошо сохранившуюся кожаную обувь, одна из которых особенно поразила ученых. Британская команда исследователей нашла засыпанную траншею, около 2000 лет назад служившую оборонительным рвом вокруг форта.

Римляне сделали его узким, но глубоким, что создавало значительные затруднения для нападающих. Из-за небольшой ширины рва враги могли недооценить его глубину и, попав туда, теряли обувь, что усложняло дальнейшую борьбу. Об этом пишет Express.

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Сначала археологи ожидали найти во рвы обломки керамики, но были удивлены, обнаружив три почти целые сандалии в возрасте около двух тысяч лет. Особенно поражали размеры одного из них – 32 см, что свидетельствует о том, что его владелец мог иметь рост около 190 см, что было настоящей редкостью для того времени.

Сам факт, что обувь осталась во рву и была засыпана, обеспечил ее отличную сохранность в течение двух тысячелетий. Это дало археологам уникальную возможность подробно изучить, как производили обувь в древности.

Старший археолог проекта Рэйчел Фрейм отметила, что находка вызвала восхищение у всех участников экспедиции. Она рассказала, что для формирования подошвы использовали несколько слоев кожи, которые соединялись щипцами, швами и гвоздями, а также укрепляли внешнюю часть для большей износостойкости – особенность, присущая многим моделям римской обуви.

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