Археологи знайшли в Іраку унікальні артефакти камʼяного віку: чим цікаві

Під час пілотних розкопок в іракській пустелі археологи виявили понад 850 артефактів кам'яного віку, вік яких сягає до 1,5 мільйона років. Це відкриття дає нове уявлення про еволюцію людини на Аравійському півострові.

Як повідомляє Interesting Engineering, міжнародна команда дослідників здійснила експедицію до іракської пустелі в листопаді та грудні, щоб оцінити археологічний потенціал регіону. Вони зосередили свої пошуки в місці, де в плейстоцені розташовувалося велике озеро. Там було знайдено широкий спектр палеолітичних артефактів — від ручних сокир, яким понад мільйон років, до леваллуазських відщепів віком від 300 000 до 50 000 років.

Після успішного дослідження археологи планують розширити свою роботу, щоб детальніше вивчити артефакти та отримати більше даних про найдавніших мешканців Аравійського півострова. Через проблеми з безпекою розкопки довелося відкласти на рік, але тепер дослідникам вдалося заглибитися в геоморфологічну історію іракської пустелі та перевірити, чи приховані під піском інші пам’ятки стародавнього і середнього палеоліту.

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Науковці виявили сім палеолітичних стоянок, що містили сотні артефактів, датованих понад мільйон років тому. Дослідниця Елла Егбертс зазначила, що одна з ділянок була обрана для детального обстеження, щоб проаналізувати розташування знахідок і провести попередній технологічний та типологічний аналіз.

Оскільки експедиція була лише пілотним проєктом, дослідники вважають, що в регіоні можуть бути ще численні не виявлені пам’ятки, які допоможуть краще зрозуміти раннє землекористування людини. Наступний етап роботи передбачає розширення розкопок і залучення нового фінансування для дослідження змін довкілля плейстоцену та давньої присутності людини в Західній пустелі Іраку. Іракська державна рада зі старожитностей і спадщини високо оцінила ці дослідження та закликає археологів продовжити свою роботу.

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