Археологи нашли в Ираке уникальные артефакты каменного века: чем интересны

Во время пилотных раскопок в иракской пустыне археологи обнаружили более 850 артефактов каменного века, возраст которых достигает 1,5 миллиона лет. Это открытие дает новое представление об эволюции человека на Аравийском полуострове.

Как сообщает Interesting Engineering, международная команда исследователей совершила экспедицию в иракскую пустыню в ноябре и декабре, чтобы оценить археологический потенциал региона. Они сосредоточили свои поиски в месте, где в плейстоцене располагалось большое озеро. Там был найден широкий спектр палеолитических артефактов — от ручных топоров, которым больше миллиона лет, до леваллуазских отщепов в возрасте от 300 000 до 50 000 лет.

После успешного исследования археологи планируют расширить свою работу, чтобы подробнее изучить артефакты и получить больше данных о древнейших жителях Аравийского полуострова. Из-за проблем с безопасностью раскопки пришлось отложить на год, но теперь исследователям удалось углубиться в геоморфологическую историю иракской пустыни и проверить, скрыты ли под песком другие памятники древнего и среднего палеолита.

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Ученые обнаружили семь палеолитических стоянок, содержащих сотни артефактов, датированных более миллиона лет назад. Исследовательница Элла Эгбертс отметила, что один из участков был выбран для детального обследования, чтобы проанализировать расположение находок и провести предварительный технологический и типологический анализ.

Поскольку экспедиция была лишь пилотным проектом, исследователи считают, что в регионе могут быть еще многочисленны не обнаруженные памятки, которые помогут лучше понять раннее землепользование человека. Следующий этап работы предполагает расширение раскопок и привлечение нового финансирования для исследования изменений окружающей среды плейстоцена и давнего присутствия человека в Западной пустыне Ирака. Иракский государственный совет по древностям и наследию высоко оценил эти исследования и призывает археологов продолжить свою работу.

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