Андре Тан назвав п'ять найгарячіших трендів літа 2024

Літній сезон наближається стрімкими кроками, і це ідеальний момент, щоб оновити свій літній гардероб. Відомий український модельєр Андре Тан поділився своїми прогнозами щодо модних тенденцій наступного літа, вказавши на трендові кольори та крої, які будуть в тренді у 2024 році.

Колір вершкового масла

Колір вершкового масла. Джерело: instagram.com/andre_tan_official/

Андре Тан розповів, що цього літа модники повинні звернути увагу на відтінок вершкового масла. Він підкреслив, що домінування яскравого червоного кольору згасає, і на зміну йому приходить більш м’який і теплий жовтий колір.

"Цей колір додасть свіжості будь-якому образу і стане ключовим елементом у вашій літній моді", — рекомендує Тан.

Летючі тканини

Летючі тканини. Джерело: instagram.com/andre_tan_official/

Андре Тан підкреслив, що ключовим елементом літньої моди 2024 року є відчуття легкості та повітряності. Він звертає особливу увагу на елементи одягу, такі як блузи, плаття, спідниці та костюми, виконані у ніжних пастельних кольорах, які витончено підкреслюють жіночість.

Білизняний стиль

Білизняний стиль. Джерело: instagram.com/andre_tan_official/

У літньому сезоні 2024 року Андре Тан акцентує увагу на ніжність та жіночність у вигляді суконь-комбінацій, витончені бюстьє-топи, вишукані мережива, шовкові шалі, а також легкі напівпрозорі бра. Водночас, він підкреслює важливість гармонії в одязі, радячи доповнювати виразні та чуттєві елементи одягу більш консервативними предметами гардеробу, такими як просторі блейзери, традиційні штани чи масивне взуття.

Спідниці-балони

Спідниці-балони. Джерело: instagram.com/andre_tan_official/

У модному арсеналі літнього сезону 2024 року не втрачають актуальності об’ємні спідниці-балони. Відомий дизайнер Андре Тан радить носити цей елемент гардеробу з різноманітними верхами, проте ідеальним варіантом буде комбінація з більш масивними та текстурними топами для створення виразного контрасту.

Флористика

Флористика. Джерело: instagram.com/andre_tan_official/

Відомий дизайнер Андре Тан поділився своїми прогнозами на літній сезон 2024 року, акцентуючи увагу на тому, що модним трендом стануть не лише вбрання з квітковими мотивами, але й об’ємні 3-D квіткові елементи та аксесуари, натхненні флорою.

"Цього літа кожен зможе відчути себе частиною квіткового раю, адже трендом буде повна різноманітність квіткових візерунків і форм, що дозволить кожному ‘розцвісти’ у своєму стилі," - зазначив він.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про 5 шкіряних речей, які були в моді навесні - 2024.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!