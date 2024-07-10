5 найкращих фантастичних фільмів всіх часів

Любите подорожувати у вигадані світи, де панує штучний інтелект, а на таємничих планетах вирують неймовірні пригоди? Тоді вам обов'язково сподобаються ці фантастичні фільми, що вийшли за останні роки! Про це пише 24 tv.ua.

"Дюна" (2021)

Екранізація культового роману Френка Герберта розповідає про Пола Атрейдеса, юного спадкоємця могутнього роду, який вирушає на небезпечну планету Арракіс, єдине джерело найціннішої речовини у Всесвіті - прянощів.Там на нього чекають не лише випробування та жорстокі сутички, але й зустріч з власною долею.

"Прибуття" (2016)

Коли на Землю прибувають таємничі прибульці, лінгвістка Луїза Бенкс має розгадати їхню мову та налагодити контакт, щоб запобігти глобальній катастрофі. Фільм вражає не лише візуальними ефектами, але й глибокими філософськими роздумами про природу мови, часу та людства.

"Місто на краю ночі" (2021)

У похмурому майбутньому люди змушені жити у велетенському місті, що постійно рухається, щоб уникати смертельного променя сонця. Молода жінка на ім'я Юна знаходить таємничу карту, яка може привести її до розгадки жахливої таємниці та змінити долю людства.

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"Тебе ніхто не бачить" (2022)

У світі, де люди можуть бачити лише те, у що вірять, юнак на ім'я Харві володіє унікальним даром - він бачить все реальне. Коли його кохану викрадають, Харві вирушає на її пошуки, розкриваючи темні таємниці міста та стикаючись з небезпечними ворогами.

"Проєкт Адам" (2022)

Пілот-винищувач на ім'я Адам Рід подорожує в минуле, де зустрічає себе 12-річного та покійного батька. Разом їм належить здійснити небезпечну місію, яка може змінити їхнє життя та долю людства.

Ці та інші фантастичні фільми подарують вам незабутні емоції, змусять задуматися над важливими питаннями та перенесуть у дивовижні світи, де можливо все!

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