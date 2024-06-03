3 ознаки під час весілля, які передбачають потенційні проблеми у стосунках

Весілля зазвичай сприймається як радісна подія, сповнена надії та обіцянок на майбутнє. Пари часто починають свій шлях, вірячи, що їхній союз буде довготривалим. UAportal розповів, що існує кілька забобонів і повір'їв, пов'язаних з весіллям, які нібито вказують на майбутнє нещастя в подружньому житті.

Наречений бачить наречену перед весіллям

Одне з поширених повір'їв говорить про те, що перед весіллям нареченому недобре бачити свою майбутню дружину, одягнену в білу сукню. Згідно з цією прикметою, це передвіщає недовговічність подружнього щастя.

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Обручки, що падають

Багато хто вважає, що впустити обручки означає велику біду. За повір'ями, саме той момент, коли ці символічні прикраси вислизають з чиєїсь руки, може або зміцнити, або поставити під загрозу міцність союзу. Вважається, що обережне поводження з обручками під час весільної церемонії означає, що шлюб буде надійним і міцним – і навпаки, якщо обручки випадково впадуть, все буде інакше.

Перли як подарунок

Ще одне цікаве повір'я передбачає обережність щодо дарування перлин під час весільного торжества. Вважається, що вони, які своїм виглядом нагадують краплі сліз, означають смуток або печаль для нареченої, яка їх отримує. Отже, вважається, що саме цей вид прикрас може бути поганою прикметою для сімейного щастя.

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