Здесь Иисус исцелял людей: в Израиле раскопали остатки утраченного храма (видео)

При раскопках в израильском городе Хоразин, упомянутом в Новом Завете как место проповедей Иисуса Христа, ученые обнаружили остатки древней синагоги. Эта находка может подтвердить библейские рассказы, что именно здесь Иисус учил своих последователей и творил чудеса.

Как сообщает Ancient Origins, при раскопках под полом синагоги III-IV века археологи обнаружили крупные валуны, между которыми были найдены керамика, монеты и другие предметы быта, датируемые I веком. Это свидетельствует, что на этом месте существовала синагога еще при Иисусе Христе.

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Место в Хоразине, где нашли останки храма. Источник: Скриншот с YouTube Screenshot/Sergio & Rhonda in Israel Место в Хоразине, где нашли останки храма. Источник: Скриншот с YouTube Screenshot/Sergio & Rhonda in Israel

Остатки керамики, найденные под скалами в храме в Хоразине. Источник: Скриншот с YouTube Screenshot/Sergio & Rhonda in Israel Остатки керамики, найденные под скалами в храме в Хоразине. Источник: Скриншот с YouTube Screenshot/Sergio & Rhonda in Israel

Остатки храма в Хоразине. Источник: Скриншот с YouTube Screenshot/Sergio & Rhonda in Israel Остатки храма в Хоразине. Источник: Скриншот с YouTube Screenshot/Sergio & Rhonda in Israel

Во время раскопок, проводимых командой под руководством археолога Ачии Коэн-Тавора из Dagesh Tourist Archaeology, были обнаружены большие валуны, предшествовавшие зданию синагоги третьего века. Эти валуны, вместе с найденными между ними артефактами, такими как керамика и монеты, могут свидетельствовать о существовании храма еще при Иисусе.

Археологи продолжают исследование, чтобы точно датировать эти находки, однако уже сейчас они предполагают, что найденные предметы могут относиться к первому веку. Это открытие имеет большое значение для подтверждения существования синагоги первого века, которая могла бы быть местом, где проповедовал Иисус.

Согласно Евангелию от Матфея, Хоразин был городом, где Иисус учил, но позже проклял его из-за отсутствия покаяния. Теперь, благодаря этим раскопкам, становится возможным, что именно по этим тропам более 2000 лет назад ходил Христос.

Синагога, открытая в Хоразине еще в 1905 году, известна своей архитектурой из базальтовых камней и еврейскими мотивами. Одна из самых интересных ее особенностей – это "Кресло Моисея", каменное сиденье, упомянутое в Библии. Археологи считают, что именно на этом месте мог сидеть Иисус во время своих проповедей.

В настоящее время команда археологов продолжает изучение найденных артефактов в надежде получить еще больше доказательств, подтверждающих значимость этого открытия.

Ранее ученым удалось воспроизвести духи одного из известнейших римских императоров.

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