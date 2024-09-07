Завтрак из лаваша на все случаи жизни
Завтрак на все случаи жизни.
Обожаю лаваш за то, что это универсальный продукт, из которого можно готовить и пироги и такие быстрые завтраки.
Ингредиенты:
- лаваш круглый
– яйца 2-3 шт.
- тунец или курица)
- шпинат или любимая зелень
- помидор
- сыр
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Делаем омлет из яиц и выливаем на сковороду
2. Накрываем лавашем, ждем 1-2 мин. и переворачиваем
3. На одну часть лаваша выкладываем любимую начинку, у меня это: тунец, помидор, шпинат, творог, соль, перец
4. Накрываем другой частью и еще жарим 1-2 мин.
А дальше дело за малым — не съесть свои пальчики.