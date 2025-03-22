Затерянное на 3000 лет: в песках Египта нашли древний город золота (фото)

Это место, когда-то преуспевающий город золотоискателей под названием Атон, было обнаружено вблизи Долины царей в Луксоре, где жил Тутанхамон. Раскопки на этом сайте начались еще в 2020 году, когда был обнаружен этот город, и завершились только недавно.

Об этом сообщает Dailymail. Археологи обнаружили руины домов, мастерских, административных сооружений, религиозных храмов и бань.

Среди артефактов, обнаруженных на этом месте, есть предметы, относящиеся к более поздним историческим периодам, включая римский (30 г. до н.э. - 639 г. н.э.) и исламский (642 г. н.э. - 1517 г. н.э.) времена. Это указывает на то, что Атон был жилым городом на протяжении веков и снабжал золото разными египетскими династиями, которые использовали его для украшения дворцов, тел и гробниц.

Среди многочисленных найденных артефактов есть коллекция из 628 фрагментов керамики и камня с надписями на иероглифах, демотике и греческом языке.

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Исследователи считают, что эти надписи свидетельствуют о том, что Атон был многокультурным и многоязычным городом, что отражало разнообразие его жителей.

Министерство туризма и древностей Египта объявило о завершении раскопок во вторник, назвав это "важным шагом в сохранении древнего горнодобывающего наследия страны, открывающего доступ к данным как для ученых, так и для широкой аудитории".

Исследователи отмечают, что результаты раскопок дают новое понимание древней горнодобывающей промышленности Египта и повседневной жизни работающих в этом регионе.

В ходе археологических работ было найдено хорошо сохранившееся поселение горняков, с невредимыми объектами для обработки золота и специализированными мастерскими по добыче золота из кварцевых жил.

Остатки этих мастерских демонстрируют сложный многоэтапный процесс очистки золота, включавший измельчение кварца, фильтрацию осадков в специальных бассейнах и плавку руды в глиняных печах для получения чистого золота.

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Археологи отмечают, что после перевода древних текстов можно будет лучше понять экономику, правительство и культуру потерянного города золота.

Среди найденных артефактов есть бронзовые монеты периода династии Птолемеев, последней и самой длинной династии Древнего Египта, правившей с 305 года до н.э. до 30 года до н.

Кроме того, археологи обнаружили пять жертвенных столов – каменные плиты, на которых оставляли еду и напитки как дары богам или душам умерших.

Среди других находок – терракотовые фигурки людей и животных, каменные скульптуры божеств, керамические сосуды для хранения духов, лекарств и благовоний, а также украшения из драгоценных камней и ракушек.

Затерянное на 3000 лет: в песках Египта нашли древний город золота (фото). Источник: Ministry of Tourism and Antiquities Затерянное на 3000 лет: в песках Египта нашли древний город золота (фото). Источник: Ministry of Tourism and Antiquities

Затерянное на 3000 лет: в песках Египта нашли древний город золота (фото). Источник: Ministry of Tourism and Antiquities Затерянное на 3000 лет: в песках Египта нашли древний город золота (фото). Источник: Ministry of Tourism and Antiquities

"То, что было раскопано, оказалось хорошо сохранившимся местом большого города, с почти неповрежденными стенами и комнатами, заполненными предметами повседневного использования", – поделился впечатлениями ведущий исследователь Захи Хавасс, археолог и бывший министр туризма и древностей Египта.

Он также отметил, что в течение многих лет многие иностранные археологи пытались найти этот потерянный город, но им не удалось осуществить эту находку.

Напомним, ученые обнаружили в Ираке глиняные таблички в возрасте 4000 лет.

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