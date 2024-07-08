Запеченные абрикосы с медом, сыром на хрустящем хлебе
Запеченные абрикосы с медом, сыром на хрустящем хлебе – вкусный сезонный перекус. Попытайтесь!
Готовить очень просто и быстро!
- первое – зарумяньте хлеб.
- абрикосы отделите от косточек, добавьте немного бальзамического или яблочного уксуса, мед, и если есть охота можно добавить чабреца.
- наверх половинок абрикоса добавьте любимый сыр.
- кладу абрикосы вверх сыром на гриль и готовлю их пока сыр немного расплавится.
- отдельно я взял сыр с благородной плесенью, добавил сливки, оливкового масла и размял все вилкой (можно заменить на крем-сыр с оливковым маслом и можно добавлять ароматные травы – тархун, орегано, майоран)
Поджаренный хлебчик намащу сырным кремом, на него выкладываю жареные абрикосы и еще можно сверху полить свежим медом!
Это очень вкусно
Давайте поговорим в комментариях о ваших любимых сезонных блюдах?
Обнимаю