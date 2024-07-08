Запеченные абрикосы с медом, сыром на хрустящем хлебе

Запеченные абрикосы с медом, сыром на хрустящем хлебе – вкусный сезонный перекус. Попытайтесь!

Готовить очень просто и быстро!

первое – зарумяньте хлеб.

абрикосы отделите от косточек, добавьте немного бальзамического или яблочного уксуса, мед, и если есть охота можно добавить чабреца.

наверх половинок абрикоса добавьте любимый сыр.

кладу абрикосы вверх сыром на гриль и готовлю их пока сыр немного расплавится.

отдельно я взял сыр с благородной плесенью, добавил сливки, оливкового масла и размял все вилкой (можно заменить на крем-сыр с оливковым маслом и можно добавлять ароматные травы – тархун, орегано, майоран)

Поджаренный хлебчик намащу сырным кремом, на него выкладываю жареные абрикосы и еще можно сверху полить свежим медом!

Это очень вкусно

Давайте поговорим в комментариях о ваших любимых сезонных блюдах?

Обнимаю