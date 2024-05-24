Зачем повара добавляют уксус во время варки картофеля: секрет профессионалов раскрыт

Готовить картошку довольно легко, особенно если вам нужно сварить его для пюре. Однако если вы отвариваете ее для того, чтобы потом сделать фри или картофель по-селянски, важно, чтобы он не разварился.

Повара поделились секретным ингредиентом, что не даст картофелю развариться. Это обычный уксус. Когда в следующий раз будете проваривать картофель, чтобы затем запечь его, добавьте соль и чуть-чуть уксуса через 15 минут после того, как поставили картофель вариться.

Читайте также: Чтобы была насыщенная и не слипалась: как правильно сварить картофель для салатов

Уксус поможет картофелю образовать тонкую корочку снаружи, чтобы она держала форму, когда будет запекаться.

"Независимо от того, какой тип уксуса вы используете, он будет работать. Но не добавляйте слишком много уксуса, чтобы картофель не приобрел горького вкуса. Достаточно одной чайной ложки на 4-5 картофелин. Уровень pH уксуса предотвращает расщепление пектина в картофеле", – говорят специалисты.

Варить картофель с уксусом. Источник: santeplusmag.com Варить картофель с уксусом. Источник: santeplusmag.com

Предлагаем узнать, как сварить картофель, чтобы он был твердым, а не рассыпчатым.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!