Забудьте "ежевика", "голубика", "клубника": как правильно называть ягоды на украинском

Как правильно называть ягоды на украинском языке

Война в Украине заставила многих перейти на украинский язык. Это отлично, ведь язык – это основа нашей идентичности.

Однако, в процессе перехода на украинский, люди часто совершают ошибки, употребляя кальки по русскому языку. Это относится и к названиям ягод. Об этом пишет zn.ua.

Читайте также: Проверьте окончание своей фамилии и узнайте, действительно ли вы коренной украинец

Чтобы обогатить свой язык, важно употреблять правильные названия ягод:

Вместо "клубника" – клубника или земляника.

"Клубника" - это травянистое многолетнее растение с белыми цветами и съедобными сочными ягодами. Ее также можно называть "земляника".

Вместо "еживика" – ежевика.

"Ежевика" - это многолетнее колючее растение с дугообразными ветвями и съедобными плодами.

Вместо "голубика" – голубика или голубика (синонимы).

"Лохина" - это кустовое растение с темно-синими съедобными ягодами.

Помните:

Употребление правильных украинских названий ягод свидетельствует о вашем языковом сознании и уважении к языку.

Обогащайте свой язык, употребляя украинские слова и выражения.

Не бойтесь ошибаться, ведь это естественный процесс изучения языка.

Благодаря совместным усилиям мы сможем сделать наш язык еще богаче и лучше!

Напомним, ранее Авраменко объяснил, какой ударение в слове "вышиванка" правильный.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!