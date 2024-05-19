Забудьте "ежевика", "голубика", "клубника": как правильно называть ягоды на украинском
Война в Украине заставила многих перейти на украинский язык. Это отлично, ведь язык – это основа нашей идентичности.
Однако, в процессе перехода на украинский, люди часто совершают ошибки, употребляя кальки по русскому языку. Это относится и к названиям ягод. Об этом пишет zn.ua.
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Чтобы обогатить свой язык, важно употреблять правильные названия ягод:
- Вместо "клубника" – клубника или земляника.
"Клубника" - это травянистое многолетнее растение с белыми цветами и съедобными сочными ягодами. Ее также можно называть "земляника".
- Вместо "еживика" – ежевика.
"Ежевика" - это многолетнее колючее растение с дугообразными ветвями и съедобными плодами.
- Вместо "голубика" – голубика или голубика (синонимы).
"Лохина" - это кустовое растение с темно-синими съедобными ягодами.
Помните:
- Употребление правильных украинских названий ягод свидетельствует о вашем языковом сознании и уважении к языку.
- Обогащайте свой язык, употребляя украинские слова и выражения.
- Не бойтесь ошибаться, ведь это естественный процесс изучения языка.
Благодаря совместным усилиям мы сможем сделать наш язык еще богаче и лучше!
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