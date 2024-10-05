Яблочный штрудель с тестом фило
Друзья, вы уже давно ждали этого рецепта! Сегодня готовим вместе, все легко, вкусно, просто и доступно.
Берем уже готовое тесто Фило, добавляем любую начинку, в духовку и готово.
Я обожаю именно яблочную начинку, а еще вишневую… ну и соленые тоже люблю! Если хотите приготовить с другими начинками, пишите в комментариях, сделаю отдельный пост.
Яблочный штрудель
на 2 шт
400 г теста фило
100 – 150 мл масла подсолнечного рафинированного "Олейная Традиционная"
1 кг яблок
50 г сливочного масла
100 г сахара
Ванильный сахар или корица
30 г панировочных сухарей
100 г изюма
80 г грецкого ореха
Яблочная начинка:
Очистить яблоки от кожуры и косточек, порезать слайсами.
Протушить яблоки на сковороде, на сливочном масле, чтобы испарилась влага. Дать яблокам остыть.
Добавить сухари с сахаром и ванильным сахаром.
Добавить промытые, просушенные изюм и обжаренные орехи.
На один штрудель взять 4-5 листов теста фило, каждый, с помощью кисточки, смазать растительным маслом, накрыв другим. На край выложить начинку и сформировать рулет.
Выпекать штрудель при 180 градусах – 20-25 минут, до золотистого цвета.
За 2-3 минуты до выпечки смазать его небольшим количеством сливочного масла.
Перед подачей присыпать сахарную пудру. Лучше подходит со сливочным мороженым.