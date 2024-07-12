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Выручит во время зимних блекаутов: рецепт консервированной гречки с овощами

Цихоцкая Мария

Выручит во время зимних блекаутов: рецепт консервированной гречки с овощами
Сытный, полезный и невероятно вкусный салат легко приготовить, а результат будет радовать вас холодными месяцами.

Этот рецепт консервированной гречки с овощами станет настоящей палочкой-выручалочкой зимой. Сытный, полезный и невероятно вкусный салат легко приготовить, а результат будет радовать вас холодными месяцами. Об этом пишет Shuba.

Ингредиенты (на 600 г гречневой крупы):

  • Гречневая крупа – 600 г
  • Морковь – 3 шт.
  • Лук – 2 шт.
  • Перец болгарский красный – 5 шт.
  • Сок томатный – 800 мл
  • Масло растительное - 80 мл
  • Соль – 1 ст. л.
  • Сахар – 2 ч. л.

Приготовление:

  1. Гречку промыть несколько раз и отварить до готовности.
  2. Лук и морковь почистить, порезать произвольно, не очень крупно.
  3. У перцев удалить сердцевину, нарезать небольшими кубиками.
  4. Томатный сок вылить в большую кастрюлю и довести до кипения.
  5. Добавить в кастрюлю перец, растительное масло и уксус. Готовить на среднем огне 15-20 минут.
  6. Добавить в кастрюлю лук и морковь, перемешать и тушить 15-20 минут.
  7. Добавить к овощам отварную гречку, перемешать и готовить под крышкой 15-20 минут. В процессе перемешайте несколько раз. Если каша пригорает, влить немного кипятка.
  8. Добавить соль и сахар по вкусу.
  9. Разложить готовую гречку с овощами по стерилизованным банкам, закрыть крышками.
  10. Перевернуть банки вверх дном и накрыть одеялом. После полного остывания поставить в холодное место для хранения.

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