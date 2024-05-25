Выпускной 2024: самые стильные прически для незабываемого вечера

Идеальное платье, макияж и, конечно же, прическа – это основные составляющие безупречного образа для выпускного вечера. Узнайте, какие красивые и стильные прически будут в тренде на выпускной 2024 и подойдут для девушек с любой длиной и текстурой волос.

Команда UAportal поможет вам найти свою идеальную прическу для особого вечера.

Роскошные локоны

Классические локоны всегда остаются в моде, и выпускной в 2024 году не стал исключением. В этом году особенно популярны большие, мягкие волны. Для создания такой прически воспользуйтесь плойкой большого диаметра или бигуди. Не забудьте применить термозащитный спрей, чтобы сохранить здоровье волос. Для романтического образа оставьте локоны свободно спускаться на плечи, а для элегантнейшего вида добавьте стильный аксессуар.

Высокий хвост

Высокий хвост – универсальная прическа, которая отлично подходит для длинных волос. Если же у вас короткая стрижка, но вы мечтаете об объемном хвосте, можно использовать накладные волосы. Тщательно расчешите пряди, соберите их в высокий хвост и закрепите резинкой. Для дополнительного объема слегка начешите волосы у основания хвоста. Чтобы добавить прическе праздничного вида, оберните прядь волос вокруг основания хвоста и закрепите их невидимкой.

Мальвинка

Мальвинка – романтичная и нежная прическа, которая всегда остается популярной. Только изменяются детали его выполнения. Разделите волосы горизонтальным пробором от одного уха к другому. Верхнюю часть волосы можно слегка начесать для дополнительного объема, собрать в хвостик или закрепить невидимками. Оставьте нижнюю часть распущенной или накрутите на плойку для создания волн. Прическу можно оставить без изменений или дополнить аксессуарами, подходящими к вашему образу.

Элегантный пучок

Для поклонниц классики и элегантности идеальным выбором станет низкий пучок. Его можно создать гладким или со структурой, используя локоны. Для гладкого пучка тщательно расчешите волосы, соберите их в хвост и сверните в тугой жгут. Затем оберните жгут вокруг основания хвоста и закрепите шпильками. Чтобы придать прическе блеск, можно использовать гель или спрей с эффектом мокрых волос. Для структурного пучка накрутите волосы на плойку, разделите их, как вам нравится, соберите в низкий хвост и оберните вокруг основания.

Бохо-шик

Для тех, кто ценит природность и непринужденность, идеальным выбором будет прическа в стиле бохо. Создайте легкие волны с помощью плойки или косичек, разрыхлите их, чтобы добавить объема. Затем заплетите несколько тонких косичек и украсьте волосы аксессуарами. Эта прическа прекрасно сочетается с платьем из легкой ткани и придаст вашему образу романтический шарм.

Роскошное афро

Девушки с вьющимися волосами могут спокойно подчеркивать свои природные локоны. Афро-прическа с объемными упругими завитками выглядит невероятно эффектно. Для создания такого образа используйте средства для дополнительного увлажнения и усиления блеска кудряшек.

Ранее мы рассказывали о топ платьях для выпускного образа 2024 года по версии стилистов.

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