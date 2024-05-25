Випускний 2024: найстильніші зачіски для незабутнього вечора

Ідеальна сукня, макіяж і, звичайно ж, зачіска – це основні складові бездоганного образу для випускного вечора. Дізнайтеся, які найкрасивіші та найстильніші зачіски будуть у тренді на випускний 2024 року і підійдуть для дівчат із будь-якою довжиною та текстурою волосся.

Команда UAportal допоможе вам знайти свою ідеальну зачіску для особливого вечора.

Розкішні локони

Класичні локони завжди залишаються в моді, і випускний 2024 року не став винятком. Цього року особливо популярні великі, м'які хвилі. Для створення такої зачіски скористайтеся плойкою великого діаметру або бігуді. Не забудьте застосувати термозахисний спрей, щоб зберегти здоров'я волосся. Для романтичного образу залиште локони вільно спускатися на плечі, а для більш елегантного вигляду додайте стильний аксесуар.

Високий хвіст

Високий хвіст – універсальна зачіска, яка чудово підходить для довгого волосся. Якщо ж у вас коротка стрижка, але ви мрієте про об'ємний хвіст, можна використати накладне волосся. Ретельно розчешіть пасма, зберіть їх у високий хвіст і закріпіть гумкою. Для додаткового об'єму злегка начешіть волосся біля основи хвоста. Щоб додати зачісці святкового вигляду, обгорніть пасмо волосся навколо основи хвоста і закріпіть його невидимкою.

Мальвінка

Мальвінка – це романтична та ніжна зачіска, яка завжди залишається популярною. Лише змінюються деталі її виконання. Розділіть волосся горизонтальним проділом від одного вуха до іншого. Верхню частину волосся можна злегка начесати для додаткового об'єму, зібрати в хвостик або закріпити невидимками. Нижню частину залиште розпущеною або накрутіть на плойку для створення хвиль. Зачіску можна залишити без змін або доповнити аксесуарами, що підходять до вашого образу.

Елегантний пучок

Для прихильниць класики та елегантності ідеальним вибором стане низький пучок. Його можна створити гладким або з структурою, використовуючи локони. Для гладкого пучка ретельно розчешіть волосся, зберіть його в хвіст і скрутіть у тугий джгут. Потім оберніть джгут навколо основи хвоста і закріпіть шпильками. Щоб надати зачісці блиску, можна використовувати гель або спрей з ефектом мокрого волосся. Для структурного пучка накрутіть волосся на плойку, розділіть його, як вам подобається, зберіть в низький хвіст і оберніть навколо основи.

Бохо-шик

Для тих, хто цінує природність і невимушеність, ідеальним вибором буде зачіска в стилі бохо. Створіть легкі хвилі за допомогою плойки або косиць, розпушіть їх, щоб додати об'єму. Потім заплетіть кілька тонких косичок і прикрасьте волосся аксесуарами. Ця зачіска чудово поєднується з сукнею з легкої тканини і надасть вашому образу романтичний шарм.

Розкішне афро

Дівчата з кучерявим волоссям можуть спокійно підкреслювати свої природні локони. Афро-зачіска з об'ємними, пружними завитками виглядає неймовірно ефектно. Для створення такого образу використовуйте засоби для додаткового зволоження і підсилення блиску кучерів.

Раніше ми розповідали про топ суконь для випускного образу 2024 за версією стилістів.

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