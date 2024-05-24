Сяй як зірка: стилісти склали топ суконь для випускного образу 2024

День випускного балу стоїть окремо в житті кожного учня, адже це подія, яка знаменує кінець одного етапу та початок нового шляху. Цей день є значущим не лише для випускників, але й для їх родин.

Підготовка до цієї урочистості вимагає особливої уваги, особливо коли мова йде про вибір вбрання. Для багатьох дівчат вибір ідеальної сукні є ключовим моментом, адже вони прагнуть виглядати неперевершено. Ось чому команда UAportal вирішила поділитися оглядом модних тенденцій вечірніх суконь для випускного вечора 2024 року.

Сучасні тенденції моди пропонують випускницям вибрати сукні, що вирізняються за рахунок рукавів з великим об’ємом. Вони можуть бути як короткими, так і довгими, прикрашені елементами вишивки, намистинами або ж креативними принтами, що додасть вам ігривості та унікальності.

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Для особливих випадків, таких як випускний, стилісти рекомендують плаття з воланами, які можуть прикрашати як низ сукні, так і плечову лінію, надаючи образу жіночності та елегантності.

Пишні спідниці також залишаються в моді, пропонуючи класичний варіант для випускного вечора. Вони ідеально підкреслюють фігуру та додають образу ніжності, особливо коли виконані з легких тканин.

Сукні з оголеними плечима продовжують бути популярними, вони вигідно підкреслюють лінію шиї та плечей, додаючи витонченості.

Мінімалізм також знайшов своє місце серед випускних суконь, пропонуючи дівчатам прості, але водночас елегантні та вишукані варіанти, ідеальні для любительок стриманого стилю.

Етнічний стиль продовжує залишатися в тренді, пропонуючи вишивані сукні або моделі з етнічними елементами, які чудово доповнюються аксесуарами в тому ж стилі, гарантуючи, що ваш образ буде помічений.

Щодо кольорової палітри, то вона залишається різноманітною, але серед модних відтінків 2024 року особливо виділяються:

вишнево-червоний ;

; глибокий синій ;

; фісташковий ;

; персиковий ;

; насичено зелений ;

; блакитний.

Раніше ми розповідали про топ трендових суконь на випускний-2024.

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