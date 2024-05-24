Сияй как звезда: стилисты составили топ платьев для выпускного образа 2024

День выпускного бала стоит отдельно в жизни каждого ученика, ведь это событие, знаменующее конец одного этапа и начало нового пути. Этот день значим не только для выпускников, но и для их семей.

Подготовка к этому торжеству требует особого внимания, особенно когда речь идет о выборе наряда. Для многих девушек выбор идеального платья является ключевым моментом, ведь они стремятся выглядеть неотразимо. Вот почему команда UAportal решила поделиться обзором модных тенденций вечерних платьев для выпускного вечера 2024 года.

Современные тенденции моды предлагают выпускницам выбрать платья, отличающиеся за счет рукавов с большим объемом. Они могут быть как короткими, так и длинными, украшены элементами вышивки, бусинами или креативными принтами, что придаст вам игривости и уникальности.

Читайте также: Выпускники Харькова станцевали вальс на руинах родной школы (видео)

Для особых случаев, таких как выпускной, стилисты рекомендуют платья с воланами, которые могут украшать как низ платья, так и плечевую линию, придавая образу женственности и элегантности.

Пышные юбки также остаются в моде, предлагая классический вариант для выпускного вечера. Они идеально подчеркивают фигуру и придают образу нежности, особенно когда выполнены из легких тканей.

Платья с обнаженными плечами продолжают быть популярными, они выгодно подчеркивают линию шеи и плеч, придавая изящество.

Минимализм также нашел свое место среди выпускных платьев, предлагая девушкам простые, но вместе с тем элегантные и изысканные варианты, идеальные для любительниц сдержанного стиля.

Этнический стиль продолжает оставаться в тренде, предлагая вышитые платья или модели с этническими элементами, прекрасно дополняемыми аксессуарами в том же стиле, гарантируя, что ваш образ будет замечен.

Что касается цветовой палитры, то она остается разнообразной, но среди модных оттенков 2024 особенно выделяются:

вишнево-красный ;

; глубокий синий ;

; фисташковый ;

; персиковый ;

; насыщенно зеленый ;

; голубой.

Ранее мы рассказывали о топе трендовых платьев на выпускной-2024.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!