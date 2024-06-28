Выгодно скроет все недостатки: топ модных летних платьев для пышных женщин
Современные тренды одежды не ограничиваются жесткими рамками. Женщины с любой формой могут подчеркнуть свою красоту и создать стильные образы. Секрет заключается в правильном выборе фасонов, тканей и аксессуаров. Об этом пишет Радиотрек.
Актуальные фасоны платьев для пышных фигур:
- Платья-футляры: подчеркивают женские формы, визуально делают фигуру более стройной. Особенно актуальны модели с воланами, асимметричным кроем или декольте.
- Платья с запахом: подходят для любого типа фигуры, маскируя недостатки и подчеркивая достоинства. V-образный вырез удлиняет шею.
Платья с поясом: помогают подчеркнуть талию и сделать силуэт пропорциональным. Особенно эффектно смотрятся модели с широким поясом, завязывающимся на бант или массивную пряжку.
А-силуэт: подходит для любой фигуры, визуально вытягивает силуэт и подчеркивает линию талии. Актуальны как платья меди, так и макси длины.
Платья со свободным верхом: идеальны для женщин с пышной грудью, не ограничивают движения и дают ощущение комфорта.
Макси-платья: всегда элегантны и стильны, скрывают недостатки ног и делают силуэт стройнее. Для летнего сезона выбирайте модели из легких и воздушных тканей.
Платья с акцентом на плечи: подходят для полных женщин, зрительно делают фигуру пропорциональной, акцентируют внимание на плечах с помощью пышных рукавов, воланов или рюш.
Платья с пышной юбкой: подходят для женщин с фигурой "яблоко", уравновешивают пропорции и подчеркивают талию. Актуальные модели из тюля, шифона или хлопка.
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Ткани и принты:
- Для полных фигур рекомендуются легкие и воздушные ткани, такие как шифон, шелк, хлопок или вискоза. Избегайте плотных и тягучих тканей, которые могут подчеркнуть недостатки фигуры.
- Выбирайте вертикальные принты, визуально извлекающие силуэт, такие как полосы, цветочные узоры или абстрактные геометрические принты. Избегайте слишком больших принтов, которые могут зрительно увеличить фигуру.
Аксессуары:
Дополните свое платье элегантными аксессуарами, такими как шарф, шляпа, сумка или украшения, чтобы создать стильный и завершенный образ.
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