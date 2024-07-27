Выбираем правильный рис: польза для здоровья и другие особенности

Рис, универсальный злак, часто используется в качестве популярного гарнира в многочисленных кулинарных блюдах. Несмотря на его универсальную привлекательность, существуют опасения по поводу его пользы для здоровья и влияния на потребление калорий.

UAportal разобрался в сортах риса, их питательной ценности, критериях выбора, а также в том, кому следует соблюдать осторожность при употреблении этого продукта.

Белый рис

Белый шлифованный рис, самый распространенный сорт, может быть круглым или длиннозернистым в зависимости от конкретного сорта. Благодаря удалению наружного слоя в процессе шлифования белый рис приобретает более длительный срок хранения и улучшает пищеварение.

Этот сорт отличается высоким содержанием витаминов группы В, что является уникальным свойством риса среди других зерновых культур. Кроме того, белый рис содержит значительное количество полезного для сердца калия и обладает успокаивающими свойствами при расстройствах пищеварения, если употреблять его в виде жидкой рисовой каши.

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Круглый рис после приготовления становится мягким и кремообразным, тогда как длиннозернистый рис сохраняет форму. Белый рис, как правило, не рекомендуется для похудения из-за его высокого гликемического индекса.

Пропаренный рис

Это еще один шлифованный сорт, проходящий одновременно процессы пропаривания и шлифования, в результате чего получают слегка прозрачные зерна с золотистым оттенком. Пропаренный рис содержит примерно 80% питательных веществ, содержащихся в оболочке, и имеет больше преимуществ для здоровья, чем обычный белый рис.

Коричневый рис

Коричневый рис сохраняет оболочку отрубей, что делает его нешлифованным вариантом с превосходной питательной ценностью. Богатый основными витаминами, такими как В1, В6, РР, минералы, такие как марганец, фосфор, магний, селен, медь, аминокислоты и пищевые волокна.

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